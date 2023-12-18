2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 8 ülkenin temsilcisi belli oldu

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na aylar olsa da yarışmada sahne alacak isimlerin büyük bir kısmı şimdiden ilan edildi. Şarkı yarışmasında resmi olarak ülkelerinin temsilcisi olarak kabul edilen bir grup şarkıcı belli oldu.

Yarışma, gelecek yıl mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, “Tattoo” şarkısıyla kazanmıştı.

Yarışma, Malmö Arena'da gerçekleştirilecek. 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final ve 11 Mayıs 2024'te final yapılacak.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İşte Eurovision'un resmi olarak ilan ettiği ülke temsilcileri...

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İngiltere: Olly Alexander

Years & Years grubunun solisti ve It’s a Sin oyuncusu, 2024 yarışmasında Birleşik Krallık’ı temsil edecek.

Çekya: Aiko, “Pedestal”

Çek şarkıcı ve söz yazarı, “Pedestal” şarkısıyla ülkesini temsil edecek.

Hollanda: Joost Klein

Hollandalı rapçi, yazar ve eski Youtuber, ülkesini 2024'te temsil edecek.

Slovenya: Raiven, “Veronika”

Sloven şarkıcı-söz yazarı ve arpçı, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'na Slovenya adına ilk kez ulusal finalde "Črno bel" şarkısıyla katılmış ve ikinci olmuştu. 2017'de "Zažarim" şarkısıyla üçüncü olan sanatçı, 2019'da "Kaos" şarkısıyla ikinci oldu. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Slovenya adına "Veronika" şarkısını söyleyecek.

Belçika: Mustii

Mustii sahne adıyla tanınan Thomas Mustin, 21st Century Boy ve It's Happening Now albümleriyle tanınıyor.

Güney Kıbrıs: Silia Kapsis

Avustralyalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu, yarışmada Güney Kıbrıs'ı temsil edecek.

Fransa: Slimane, “Mon amour”

Fransız şarkıcı ve söz yazarı, Fransa'yı “Mon amour” şarkısıyla temsil edecek.

Yunanistan: Marina Satti

Yunan şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan adına yarışacak.

TÜRKİYE'NİN EUROVISION MACERASI

Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.

Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu. Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu. Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile 1997'de kazandı. 2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.

Şarkıyı Sertab Erener seslendirdi. Yarışmaya ayrıca Athena, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Hadise ve Manga katıldı. Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo "Love Me Back" adlı şarkıyla 2012'de 7’nci oldu.