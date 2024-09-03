2024 Eylül aylık burç yorumları

Koç Burcu: Sevgili Koç, eylül ayı sağlık konularıyla ilgili dikkatli olmanız gereken bir ay. Ayın ilk haftasında sorumluluklarınız, çalışma koşullarınız ile ilgili konularda otorite figürleri ile aranızda gerilimler meydana gelebilir. Yeni çalışan arayışı, çalışma alanlarınızda yapmak istediğiniz değişiklikler konusunda bu ay harekete geçmeniz gerekebilir. Kadınlar ile ilgili konularda sizi zor durumda bırakacak durumlar oluşabilir. Annenizin sağlığı ile ilgili hastane kontrolleri, genel sağlık durumu ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde mutfak ve yemek yeme alanlarıyla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu ay terapiye gitmek, ruhsal anlamda sizi sıkıntıya sürükleyen durumları biraz olsun rahatlatabilir. Eşiniz veya ortağınızla son 6 aydır aranızda geçen konular gündeminizde olabilir.

Mart ayından itibaren ortaklık ve evlilik konusunda attığınız adımlar konusunda sizi yavaşlatan durumlar meydana gelebilir. Finansal açıdan son 6 aydır yükselen kazançlarınızla ilgili dar bir döneme girebilirsiniz. Ani yükseliş sonrası durgun bir dönem sizi bekliyor. Kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili sağlık sorunları gündeminizi meşgul edebilir. Eşiniz ile geçmişte yaşadığınız sorunları konuşmak ve çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Evli olmayan ancak ilişkisi olan koçlar için ay ortasında gerilimler meydana gelebilir. Çocuğu olan koçların yine ay ortasında çocuklarının sağlığı ile ilgili konularla ilgilenecekler. Genel anlamda sağlık temalarının çok fazla gündemde olduğu, etrafınızdaki insanların da sağlık sorunları gündemde olabilir. Çalışma alanlarınızda değişiklik yapmak isterken elde ettiğiniz sosyal statünüzün etkilenmemesi adına çaba sarfetmeniz gerekebilir.

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu ayın ilk haftalarında çocuklarınız ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizin değişime uğrayacağı Eylül ayı üretkenlik konusunda sizi verimli hale getirecektir. Ayın ilk haftalarında hobileriniz ile ilgilenmek, zamanı daha akışta yaşamak isteyebilirsiniz. Ev içindeki eğlence alanları, medya, iletişim cihazlarıyla ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Eğlence merkezleri, tatil, seyahat konuları açısından aktif bir zaman yönetiminiz olabilir.

Bu ay mart sonunda yollarınızın ayrıldığı çalışma arkadaşlarınız ile tekrar bir araya gelebilirsiniz. Harcamalar ve yatırımlar konusunda dikkatli davranmanız gerekebilir. Toprak, gayrimenkul veya araç alımı yapmak isteyen boğalar ayın ilk günlerinde şanslı bağlantılar kurabilirler. Ancak yüklü yatırımlar ve harcamalar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Ayın son haftalarında arkadaşlarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar veya hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Ortak iş yapacağınız arkadaşlarınız ile ilgili yatırım paylarınıza özen göstermeniz gerekebilir.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu ayın ilk haftalarında ev düzenleme, ev kiralama veya taşınma gibi konular gündeminizde olabilir. Kardeşlerinizin veya aile bireylerinizden bazıları evden taşınma kararı alabilir. Mart sonundan itibaren çocuklar veya aşk hayatınızda yaşanan süreçler iyileşmeye başlıyor. Sevginizi, duygularınızı daha fazla ifade edeceğiniz aynı zamanda üretkenliğinizi olumlu etkileyecek motivasyon konuşmaları yapabilirsiniz. 19 Eylül civarında kardeşleriniz veya akrabalarınız ile ilgili şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda kazalar konusunda bu dönemde dikkat etmelisiniz. 18 Eylül sonrasında kariyer konusunda daha fazla görünür olabilirsiniz ancak aceleci davranmadan ve kendinize olan inancınızı kaybetmeden hareket etmelisiniz. Ev hayatınızdaki düzeninizde değişiklikler meydana gelebilir.

Çalışma hayatınızla ilgili daha fazla hareket etmeniz, evden uzakta olmanız gereken durumlar oluşabilir. Hayatınızdaki kadınlar ile ilgili konular bundan sonraki 6 aylık süreçte gündemde olacaktır. Bir süredir üzerine çalıştığınız projeleri teslim etme zamanı gelmiş olabilir. Bu döneme kariyer hayatınızla ilgili konularda karar alırken dikkatli davranmanız gerekebilir. Başkalarının sizinle ilgili düşüncelerinden ziyade sizin insanlara ne göstermek veya anlatmak isteyeceğiniz önemli olacaktır. Zorlu değişim süreçlerinden geçebilirsiniz burada her zaman yaşadığınız ikili durumlar arasında kalmak olacaktır. Seçim yapmak her zamankinden daha zor olabilir.

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, ayın ilk haftalarında ticaret ve finansal konular daha fazla gündeminizde olacaktır. Bu ay kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla olan iletişiminiz oldukça yoğun olacaktır. Araba alım-satım konuları, yer değişikleri en belirgin konular arasında. Hem kısa yolculuklar hem de uzun yolculuklar konusunda hareketli bir ay sizi bekliyor. Bu aydan sonra başka bir ülkeye gitmek, yerleşmek veya gezmek adına daha fazla deneyim yaşayacaksınız. Uzak akrabalarınız veya eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Uzaktaki akrabalar ile ilgili vefat haberleri alabilirsiniz. Evinizde bir süredir yapmak istediğiniz dekorasyon değişikliklerini yaptırabilir, yaşam alanlarınızla ilgili konularla uzaktan da olsa ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili daha fazla mücadele vermeniz gerekebilir ancak yurt dışı bağlantılı çalışanlar için yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Ay ortasında yapacağınız ani harcamalar finansal açıdan sizi zor bir duruma sürükleyebilir. Hukuksal konular, mahkemeler konusu gündeminizde olabilir. İçinde bulunduğunuz mahkeme olayları hakkında iyi haberler alabilirsiniz.

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, ayın ilk haftalarında kazançlarınızı artırabilecek ticari fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ay araba alabilir, arabanızı değiştirebilirsiniz. Ay ortasında iş hayatınızda önemli değişiklikler meydana gelebilir. Aslan burçları bu ay işten ayrılabilir veya çalıştıkları yerde itibar kaybı yaşayabilirler. Kimileri yeni bir iş teklifi alabilir. Ay sonunda miras, sigorta ödemeleri veya tazminat ödemelerinden toplu ödemeler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sağlığı ile ilgili konular üzüntü duymanıza sebep olabilir. Bu ay sosyal gruplar içinde uyumsuzluklar meydana gelebilir. 19-22 Eylül civarında ortaklıklar veya iş teklifleri konusunda şanslı fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu ay biraz daha hareketsiz kalmak isteyebilir, sağlığınız ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bazıları için ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ayaklar konusunda oluşabilecek burkulma veya sakatlanmalara dikkat etmelisiniz.

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu ay bir süredir kendiniz için istediğin şeyleri yapmak adına harekete geçebilirsiniz. Kariyer konusunda değişiklikler meydana gelebilir. Otorite figürleri ile aranızdaki gerilimlere dikkat etmeniz gerekebilir. Ancak maaş artışları ve kazançlar konusunda sizi sevindirecek gelişmeler meydana gelebilir. Bu ay eşiniz ve varsa ortaklarınızla ilgili konularda ifade etmek istediğiniz pek çok şeyi ortaya koyabilirsiniz. Bir süredir sizi rahatsız eden olayları konuşmak ve çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Eşinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evli veya uzun ilişkisi olan bazı başaklar ilişkilerini gözden geçirebilirler. 18 Eylül civarında ilişkiler konusunda ani karar almaktan kaçınmalısınız. Bazı başakların eşleri yurt dışı bağlantılı iş anlaşmaları yapabilir ve 6 aylık ayrılık süreçleri meydana gelebilir.

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu ay ruhsal açıdan pek çok açılım yaşayacağınız olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Hastaneler ve hastalıklar konusu gündeminizde olabilir. Hayatınızdaki kadınların sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Estetik operasyonlar için hastanede kalabilirsiniz. Bunun için 15 Eylül civarı uygun olabilir. Çalışanlarınızın işten ayrılması ve kariyer konusunda sorumluluklarınızın artmasına sebep olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda şüphe duyduğunuz konularda iyi haberler alabilirsiniz. Çalışma alanlarınızda değişiklikler yapabilir, günlük rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu ay özellikle aile içindeki pek çok konu ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ancak ay sonunda pek çok düzensizlik yerini değişmişte olsa başka bir düzene bırakacak. Ay ortasında yurt dışı bağlantılı konular gündeminizde olabilir. İşinizle ilgili bazı yatırımlarınızı veya kariyerinizi başka bir ülkeye taşımak adına harekete geçebilirsiniz.

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, ayın ilk haftalarında sosyal sorumluluk projeleri, hizmet alanlarıyla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Genişleyen sosyal çevrenizdeki sorumluluklarınız artacaktır. Başkalarına yardım etme, dayanışma konuları içsel huzurunuzu yakalayabilmeniz adına size iyi gelecek. Bu ay yapacağınız harcamalar, yatırımlar konusunda dikkatli davranmanız gerekebilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili harcamalarınız, ödemeleriniz gündeme gelebilir. Ortaklarınız varsa ay ortasında aranızda ticari anlaşmalarınız konusunda tartışmalar meydana gelebilir. Beklediğiniz ödemelerin gelmesi nakit akışınız açısından sizi rahatlatabilir. Ay sonunda aşk hayatınızla ilgili bir karar almanız gerekebilir. Sınırlarınızın aşılması ilişki içinde huzurlu hissetmenize engel olsa da bu yakınlık sizi iyi hissettiriyor olabilir. Ancak en yakınlarınızı bile kendinize bu kadar yakınlaştırmamanız özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettirebilir. Yine de karar almadan önce duygularınızdan emin olun. Borsa veya gayrimenkul yatırımlarınızı yurt dışına taşımak adına harekete geçebilirsiniz.

Yay Burcu: Sevgili Yay, ayın ilk haftalarında görünür olmak, konuşmak ve düşüncelerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. Otorite figürleri ile olan iletişiminizde bazı gerilimler meydana gelebilir. Uzak akrabalarınız, eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu ay hayatınıza yeni arkadaşlar girebilir veya arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İş ortaklarınız ile sosyalleşmek, gezi planlamak gibi konular gündeminizde olabilir. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili konularda değişiklikler yapabilirsiniz. Ailenizdeki kadın figürlerin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ev içinde banyonuz veya su giderlerinin olduğu bölgelerde sorunlar meydana gelebilir. Banyonuzda bir tadilat yaptırabilirsiniz. Bazı yay burçları kariyer hayatlarında ve yaşam alanlarında değişiklikler yapabilirler. Ofisin taşınması, işin değişmesi ile ev değişikliği yapmak gibi konular gündemde olabilir. Veya ortak iş sürdürenler ortaklarıyla farklı lokasyonlarda çalışmaya başlayabilirler. Evinizde tadilat yaptırmak konusunda çok fazla harcama yapmanız gerekebilir. Mutfağınızda ocak, fırın arızalanmaları meydana gelebilir.

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, ayın ilk haftalarında yurt dışı bağlantılı konular, ticari anlaşmalar, eğitim yeni eğitime başlama konuları gündeminizde olabilir. Bu ay özgürleşmek, uzaklaşmak adına yurt dışı seyahati veya yurt içinde seyahatler yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda 6 ay önce biten ilişkiler, iş bağlantıları ile ilgili konularda gelişmeler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızda kadınlardan destek alabilir ve daha dikkat çekici işler ortaya koyabilirsiniz. İş birlikleriniz başkalarının dikkatini çekebilir. Ay sonundan itibaren hukuksal alanlarda size zarar verebilecek sorunlar meydana gelebilir. Kardeşleri ile mahkemelik olanlar veya boşanma aşamasında olan oğlaklar açısından avukat seçimi oldukça kritik durumda. Hakkınıza açılan davalarda kayıp yaşamamak adına dikkatli olmalısınız.

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu ay muhasebe düzenlemeleri, ortaklıklardan elde edilen gelirler konusu gündeminizde olabilir. Miras, sigorta, borçlar konusunda toplu ödemeler alabilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Sindirim ve bağışıklık konularında dikkatli olmanız gerekebilir. Aile içinde, kardeşleriniz ile aranızda iletişim sorunları meydana gelebilir. Özellikle 19 Eylül civarında eşiniz ve aileniz arasında gerilimler yaşanabilir. Bu ay diyete başlama, günlük hayatınızı düzenlemek adına harekete geçebilirsiniz. Çalışma ortamınızda değişiklikler olabilir veya çalışanlarınızın sağlığı ile ilgili konular gündemde olabilir. Sorumluluklarınız adına daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak ay sonundan itibaren finansal dengeniz ile çalışma hayatınızdaki dengeleri oturtmaya başlayacaksınız. Harcamalar konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu ayın ilk haftalarında eşinizin veya ortaklarınızın sorumlulukları artabilir. Çalışma hayatınızda, günlük rutinlerinizde bazı değişiklikler meydana gelebilir. Ayın ilk günlerinde zehirlenme, ateşli hastalıklar, bağışıklık konularına dikkat etmelisiniz. Eşiniz veya ortaklarınızın sağlığı ile ilgili 7-8 eylül civarında dikkatli olmanız gerekebilir. 10 Eylül sonrasında hayatınız biraz daha düzene girse bile bu ay başkalarının istekleri veya başkalarının beklentileri sebebiyle fiziksel veya mental olarak çok yorulmuş hissedebilirsiniz. Özellikle tutulmanın gerçekleştiği 18 Eylül günü kendinizi çok gergin hissedebilirsiniz. Ancak kardeşleriniz, eşiniz veya ortaklarınızla konuşarak bu gerilimi azaltabilirsiniz. Kendinizi anlatmak konusunda zorlandığınız bir ay olabilir bu durum ay tutulması ile sizde bir duygusal patlamaya sebep olabilir. Eylül sonundan itibaren spora başlamak, hareketlenmek, hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal yönünüzü oldukça ortaya çıkartacak bir eylül ayı karşınızda.