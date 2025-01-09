2024 İlkbahar Patates beyanlarına itirazlar pazartesine kadar askıda kalacak

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2024 İlkbahar Patates beyanlarına itirazların askıya alındığını ve listelerin pazartesine kadar askıda kalacağını duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2024 İlkbahar Patates beyanlarındaki Teknik Komite bulgularına itirazların, Teknik Komitelerce incelendiğini ifade ederek, itiraz yapan üreticilere ait askı listelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu ve Bölge Tarım Dairelerinde askıya alındığını belirtti.

Kızılduman, yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz eden ancak askı listesindeki komite bulgusu beklediği gibi olumlu sonuçlanmayan üreticilerin, Fon Müdürlüğüne itirazda bulunabileceğini bildirdi.

Listelerin 13 Ocak Pazartesi gününe kadar askıda kalacağını ifade eden Kızılduman, üreticilerin ne şekilde itirazda bulunabileceğinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğini kaydetti.

Kızılduman, itirazların, Lefkoşa’da bulunan Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağını belirtti.