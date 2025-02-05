2024 KKTC-TC Ticaretinin Rekorlar Yılı Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2024’te Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı ticarette “ticaret hacmi” tüm zamanların zirvesine ulaşırken, KKTC aleyhine olan “ticaret açığı” da zirve yaptı.

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret dairesi, 2024 yılına ait dış ticaretle ilgili tek satırlık bilgi dahi vermezken, iki ülkenin karşılıklı ticaretine ilişkin rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derledik.

TÜİK’in sağladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl KKTC, Türkiye’ye 99 milyon 294 bin dolarlık ihracat yaparken, yaptığı ithalat rekor seviye olan 2 milyar 625 milyon 446 bin dolar oldu.

Bu veriler, geçtiğimiz yıl iki ülkenin ticaret hacminin 2 milyar 724 milyon 740 bin dolar düzeyine ulaştığını gösteriyor. Aynı şekilde KKTC’nin verdiği ticaret açığının da rekor yenileyerek, 2023’teki 2,5 milyarlık açığı 2,7 milyar doların üzerine taşıdığına işaret ediyor.

10 YILLIK TİCARET HACMİ 15,8 MİLYAR

TÜİK verileri 2015-2024 yıllarını kapsayan 10 yıllık periyotta KKTC’nin TC’ye yönelik toplam ihracatının; 1 milyar doları bulmadığını, 958 milyon 440 bin dolar seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Söz konusu sürede yapılan ithalatın toplamı ise 14 milyar 907 milyon dolara yükseldi. Bu verilere göre; 10 yıllık ticaret açığı 13 milyar 949 milyon dolar düzeyine, toplam ticaret hacmi de 15 milyar 866 milyon dolar düzeyine çıktı.

İHRACAT 3 YILDIR DÜŞÜYOR

KKTC’nin Türkiye’ye yönelik ihracatı 2021 yılında 120,5 milyon dolarla en yüksek noktasına çıkarken, son üç yılda düşüş eğilimine girerek, yeniden 100 milyon dolar eşiğinin altında kaldı.

TÜİK verilerine göre 2022’de yüzde 3.12; 2023’te yüzde 2 seviyesinde gerileyen ihracatın geçen yılki gerilemesi yüzde 13.2 düzeyinde kaydedildi.

Buna karşılık yapılan ithalat 2020’de 859 milyon dolarla son 10 yılın dip seviyesini görürken, diğer yıllarda istikrarlı bir şekilde artarak, 2022’de 2 milyar dolar; 2024’te ise 2,5 milyar dolar sınırlarını aştı.