2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Tamamlandı 

29 Eylül 2024 Girne ‘Merit Royal Diamond Otel’ St. HILARION Salonunda Şampiyonanın son ayağı gerçekleştirildi.

Sıralamaya göre turnuvada 11 turda 10’ar puan alan ünvanlı sporcular IM Hüseyin Can Ağdelen ve FM Yamaç Samani şampiyonluk için eşitlik bozma maçları oynayacaklar .

Turnuvada dereceleri kesinleşen sporcularımız;

3. Emre Şeb

4. Tuğra İstillozlu

5. Furkan Yurtal

6. Ahmet Paşa

7. Bertuğ İlgililer

8. Eylül Güneş

9. Gökhan Şeker

10. Mücahit Sazlık