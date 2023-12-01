2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Yasa Tasarısı komiteden geçti

78 milyar 717 milyon TL'lik 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nden geçti.

78 milyar 717 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir olarak oyçokluğuyla onaylanan bütçe yasa tasarısı Meclis’e sevk edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 8 Kasım'da başladığı görüşmeleri bugün tamamladı. Komite son olarak Gelirler Bütçesi'ni görüşüp, oyladı. Komite daha sonra bütçenin bütününü oylayıp, oy çokluğuyla kabul etti.

Gelirler Bütçesi görülürken ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, maliyenin performansının halkın kendini güvende hissetmesi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Şahali bütçedeki öngörülerin doğru verilerle ele alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

2012 yılından beri bütçeye cari giderler için Türkiye’den KKTC kamu maliyesine tek bir kuruş aktarılmadığını söyleyen Şahali, bunun aksine olan algıyı yıkmanın, bu durumu dillendirmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Şahali “Tabi muhtaçlık ve bağımlılık ilişkisi bir rant unsuruysa, bunu söylemezsiniz” dedi.

Ücretlerin döviz bazlı olması gerektiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Şahali öte yandan hükümete mensup bakanların TL kullanmanın avantaj sağladığını açıkladığını ifade etti.

Vergi Dairesi'ndeki personel eksikliğine işaret eden Şahali, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini kaydetti, İshali, bunun tahsilat açsısından ciddi sorun yarattığını belirtti.

Eksik kadroları da sayan Şahali’ye yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova bu kadroların hepsi için münhal açıldığını kaydetti.

Şahali, gümrükten elde edilen KDV gelirlerinin diğer KDV gelirlerine oranına işaret ederek,bunun ciddi bir tahsilat sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti.

KDV’nin kayıt dışılık konusunda temel göstergelerden olduğunu söyleyen Şahali, böyle açık bir makasın önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

CTP Milletevekili Devrim Barçın da bütçe rakamları hakkında sorular sordu. Rakamlarının bütçeye doğru yansıtılmadığını söyleyen Barçın bunun da hükümete güvenmemeleri için yeterli bir neden olduğunu kaydetti. Barçın, Merkez Bankası kar payı gelirlerinin bütçede yer almamasını örnek gösterdi.

Barçın harçlara yapılması planlanan artışın hangi orana göre yapılacağını da sordu.

Ek bütçeyle ilgili bazı rakamların hatalı olduğunu söyleyen Barçın, yanlış bütçe yapıldığını savundu, bürokratlar ise bunu reddetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise Maliye Bakanlığı bürokratlarına 2024 yılındaki vergi gelirlerinin bütçede yer aldığı gibi gerçekleşeceğini gerçekten düşünüp düşünmediklerini sordu, bürokratlar ise hesaplamayı nasıl yaptıklarını anlattı.