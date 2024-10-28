2024 Olimpizm ödülleri veriliyor

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) 2024 yılı Olimpizm Ödül Töreni gerçekleştiriliyor.

Ödül töreni, 30 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Grand Sapphire Otel İskele'de yapılacak.

Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'nun yaptığı inceleme ve çalışmalar neticesinde, 2024 yılı içerisinde elde edilen başarılar, KKTC MOK Ödül Yönetmeliği kriterleri kapsamında değerlendirilerek ödüle laik görülen sporcu, antrenör, spora katkı koyan iş insanı ve yöneticiler belirlendi.

MAK’dan verilen bilgiye göre, törene tüm devlet erkanı, ödül alacak sporcuların aileleri, KKTC MOK üyeleri, federasyon başkanları ve spor basını davet edildi.

Yusuf Dikeç onur konuğu

2024 yılı Olimpizm Ödül Töreni’ne, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın simge ve idol ismi olan Yusuf Dikeç, Antrenörü Osman Erdinç Bilgili de onur konuğu olarak katılacak.

2024’ün olimpiyat yılı olması, Buse Savaşkan'ın Olimpiyatlara katılarak final serisinde yarışması da töreni daha anlamlı kıldı.

10 olimpik, paralimpik, 20 non-olympic sporcu

Ülke sporcularının başarılar gösterdiği 2024 yılında Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye Milli Takımları ile yarışan çeşitli olimpik branşta 10 sporcu ve paralimpikte de 1 sporcu ödül almaya hak kazandı.

Ayrıca olimpik olmayan (non-olympic) 7 ayrı branşta da toplam 20 sporcu daha onore edilecek.