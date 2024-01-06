2024: Tarihin en büyük seçim yılı

Bu yıl yaklaşık 80 ülkede 4 milyar insan sandığa gidecek. Türkiye'de yerel seçimler yapılacak ancak başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülke dünya siyasetine yön verecek. ABD'de Demokrat - Muhafazakar ayrışması günden güne artarken İngiltere İşçi Partisi yıllar sonra iktidara gelebilir.

Nobel Barış Ödülü sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa “2024’ün sonunda demokrasinin hayatta kalıp kalmadığını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Amerikalı milyarder Elon Musk, 2024 yılının önceki yıllara göre "daha çılgın bir yıl" olacağını söylüyor.

En heyecanlı ve dikkatli şekilde takip edceğimiz seçimler ABD ve İngiltere olacak. ABD Trump’I getirirken, İngilizler uzun yıllar sonra İşçi Partisi’ne döner mi?

İşçi Partisi 17 puan önde görünüyor. Şansları çok yüksek. Rishi Sunak bu yüzden zaman kazanıp vergi indirimi ve göç meselesini çözmeye çalışıyor. Böylece farkı kapatacağını umuyor. Ama durum muhafazakarlar açısından çok iç açıcı görünmüyor.

Küresel seçimlerin muhtemelen "siyasi kurumları şekillendireceğini ve jeopolitik gerilimleri artıracağını" belirtiyor.

Bu yıl dünya genelinde başkanlık, parlamento ve bölgesel seçimlerde 4,2 milyar insanın, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

Rusya, ABD, Hindistan, Pakistan, İngiltere, Endonezya, Bangladeş, Meksika, AB Parlamentosu ve 54 Afrika ülkesinden 18'inin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla ülkede yapılacak.

Uluslararası ilişkiler açısından ilk önemli seçimler 13 Ocak'ta Tayvan'da yapılacak ve yeni cumhurbaşkanı seçilecek.