2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Sonuçlarına Göre Milli Takım’a Girmeye Hak Kazanan Sporcular
28/12/2023
2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2-3 ve 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Girne, Acapulco Hotel'de tamamlandı. 7 – 18 Yaş Genel ve Kızlar olmak üzere toplam 24 Kategoride 399 sporcunun yarıştığı turnuvada, kendi kategorilerinde ilk beşe girip KKSF Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporcular:
7 Yaş Kızlar:
- Mila Hafızoğlu – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Hatice Haklıgil – Sertbay Satranç Akademisi
- Arin Roza Yaküt – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Arya Kerem – Sertbay Satranç Akademisi
- Defne Yetkin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
7 Yaş Genel:
- Mehmet Yiğit Küçük – Altın Piyon Satranç Derneği
- Yağız Aydın – Altın Piyon Satranç Derneği
- Albert Alkım – Sertbay Satranç Akademisi
- Kuzey Kulle – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
- Özgün Güngör – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
8 Yaş Kızlar:
- Kumsal Kobak – Sertbay Satranç Akademisi
- Ela Naz Cevheroğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
- Yağmur Demir – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
- Okyanus Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi
- Ela Karahoca – Güzelyurt Satranç Kalesi
8 Yaş Genel:
- Aziz Haklıgil - Sertbay Satranç Akademisi
- Rüzgâr Derleyen - Sertbay Satranç Akademisi
- Abdülkadir Yağız – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
- Osman Tümen – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Niyazi Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
9 Yaş Kızlar:
- Arya Emin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
- Balın Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi
- Larin Kahraman - Sertbay Satranç Akademisi
- Mısra Gürkut – Lefkoşa Satranç Derneği
- Eylül Onuş - Sertbay Satranç Akademisi
9 Yaş Genel:
- Tuğra Salih Şenol – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Arkın Köle – Deniz Plaza Spor Derneği
- Ali Efe Cebeci – Altın Piyon Satranç Derneği
- Demir Topukçuoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
- Alen Tevi – Lefkoşa Satranç Derneği
10 Yaş Kızlar:
- Zen Arıkbuka – Lefkoşa Satranç Derneği
- Melin Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Asmin Soykalan – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Beste Dimililer – Lefkoşa Satranç Derneği
- Irmak Taşseven – Yamaç Samani Satranç Derneği
10 Yaş Genel:
- Salih İsmayılov – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
- Mustafa Özboltaşlı – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Eymen Enver Yerli - Sertbay Satranç Akademisi
- Taha Çoban – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
- Çınar Tüzünkan – Lefkoşa Satranç Derneği
11 Yaş Kızlar:
- Alya Karatepe - Sertbay Satranç Akademisi
- Lâl Duru Ekşici - Sertbay Satranç Akademisi
- Aslin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi
- Hale Hançer - Sertbay Satranç Akademisi
- Sahil Tuna – Lefkoşa Satranç Derneği
11 Yaş Genel:
- Deniz İsmail Çiçek - Sertbay Satranç Akademisi
- Muzaffer Pars Ekingen – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Hasan Meriçhan – Yalova Spor Kulubü
- Aren Tezer – Lefkoşa Satranç Derneği
- Mehmet Boşnak – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
12 Yaş Kızlar:
- Esma Deniz Sencer - Sertbay Satranç Akademisi
- Alvin Meyra Kahraman – İskele Belediyesi Satranç Kulübü
- Talya Şenol – İskele Belediyesi Satranç Kulübü
- Refika Gökyay – Yalova Spor Kulübü
- Hanife Şöföroğlu – Güzelyurt Satranç Kalesi
12 Yaş Genel:
- Ali Canel Midem - Sertbay Satranç Akademisi
- Uzay Sayan – Altın Piyon Satranç Derneği
- Demir İlhan – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
- Doruk Tarman - Sertbay Satranç Akademisi
- Türker Doğramacı – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
13 Yaş Kızlar:
- Hayal Arslan - Sertbay Satranç Akademisi
- Zeynep Dereboylu – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
- Masal Oğuz – Gümüş At Satranç Derneği
- Ezgi Dimililer – Deniz Plaza Spor Derneği
- Arzu Valentina Gül – İskele Belediyesi Spor Kulübü
13 Yaş Genel:
- İsmail Eren Midem - Sertbay Satranç Akademisi
- Mustafa Kemal Ata Aydın – İskele Belediyesi Spor Kulübü
- Baran Bulancak – Bireysel
- Asrın Özer – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Arda Dokuz - Sertbay Satranç Akademisi
14 Yaş Kızlar:
- Destina Çınay Çıka – Altın Piyon Satranç Derneği
- Akasya Eskiköy – Girne Kalesi Spor Derneği
- Masal Tolgar – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Asel Şeb – Güzelyurt Satranç Kalesi
14 Yaş Genel:
- Bertu İlgililer – Lefkoşa Satranç Derneği
- Arda Köle – Lefkoşa Satranç Derneği
- Mehmet Şaban – Güzelyurt Satranç Kalesi
- Alaz Cabacaba - Sertbay Satranç Akademisi
- Doruk Dolu - Sertbay Satranç Akademisi
15 Yaş Kızlar:
- Melin Soyer - Sertbay Satranç Akademisi
- Buse Fegan - Sertbay Satranç Akademisi
- Esen Karaguş – Güzelyurt Satranç Kalesi
- Larin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi
- Alya Artam – Lefkoşa Satranç Derneği
15 Yaş Genel:
- Tuğra Vurana – Lefkoşa Satranç Derneği
- Tamay İrfanoğlu - Sertbay Satranç Akademisi
- Emir Tumburi – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Furkan Başarır – Broadmax Mağusa Satranç Derneği
- Arda Oyman – Lefkoşa Satranç Derneği
16 Yaş Kızlar:
- Ecem Kapısız – Yalova Spor Kulübü
- Sahra Bakkaoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
- Derin Boztuna - Sertbay Satranç Akademisi
- Naz Cantaş – Deniz Plaza Spor Derneği
- Sare Oylum - Sertbay Satranç Akademisi
16 Yaş Genel:
- Gökhan Şeker – Broadmax Mağusa Satranç Derneği
- Ege Uyal – Deniz Plaza Spor Derneği
- Mertcan Lisani – Altın Piyon Satranç Derneği
- Tuğra İstillozlu - Sertbay Satranç Akademisi
- Deniz Özdoğan – Altın Piyon Satranç Derneği
17 Yaş Kızlar:
- Nehir Aslantürk – Altın Piyon Satranç Derneği
- Alara Küçük – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
- Ezgi Soler – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
17 Yaş Genel:
- Hasan Nima Behzat – Lefkoşa Satranç Derneği
- Ahmet Kader Sakallı – Güzelyurt Satranç Kalesi
- Berk Nay – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
- Kağan Karataş – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Ada Sakallı – Yamaç Samani Satranç Derneği
18 Yaş Kızlar:
- Eylül Güneş - Sertbay Satranç Akademisi
- Tuğse Bardak – Döveç Çanakkale Satranç Derneği
18 Yaş Genel:
- Kemal Yıldırım – Lefkoşa Satranç Derneği
- Ahmet Paşa – Satranç Eğitim Derneği
- Ali Genç – Döveç Çanakkale Satranç Derneği
- Ali Karakuş – Yamaç Samani Satranç Derneği
- Tuğberk Bardak – Yamaç Samani Satranç Derneği