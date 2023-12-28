2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Sonuçlarına Göre Milli Takım’a Girmeye Hak Kazanan Sporcular

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28/12/2023

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2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Sonuçlarına Göre Milli Takım’a Girmeye Hak Kazanan Sporcular

 

2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2-3 ve 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Girne, Acapulco Hotel'de tamamlandı. 7 – 18 Yaş Genel ve Kızlar olmak üzere toplam 24 Kategoride 399 sporcunun yarıştığı turnuvada, kendi kategorilerinde ilk beşe girip KKSF Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporcular:

7 Yaş Kızlar:

  1. Mila Hafızoğlu – Yamaç Samani Satranç Derneği
  2. Hatice Haklıgil – Sertbay Satranç Akademisi
  3. Arin Roza Yaküt – Yamaç Samani Satranç Derneği
  4. Arya Kerem – Sertbay Satranç Akademisi
  5. Defne Yetkin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

 

7 Yaş Genel:

  1. Mehmet Yiğit Küçük – Altın Piyon Satranç Derneği
  2. Yağız Aydın – Altın Piyon Satranç Derneği
  3. Albert Alkım – Sertbay Satranç Akademisi
  4. Kuzey Kulle – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
  5. Özgün Güngör – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

 

8 Yaş Kızlar:

  1. Kumsal Kobak – Sertbay Satranç Akademisi
  2. Ela Naz Cevheroğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
  3. Yağmur Demir – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
  4. Okyanus Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi
  5. Ela Karahoca – Güzelyurt Satranç Kalesi

 

8 Yaş Genel:

  1. Aziz Haklıgil - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Rüzgâr Derleyen - Sertbay Satranç Akademisi
  3. Abdülkadir Yağız – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
  4. Osman Tümen – Yamaç Samani Satranç Derneği
  5. Niyazi Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

9 Yaş Kızlar:

  1. Arya Emin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
  2. Balın Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi
  3. Larin Kahraman - Sertbay Satranç Akademisi
  4. Mısra Gürkut – Lefkoşa Satranç Derneği
  5. Eylül Onuş - Sertbay Satranç Akademisi

 

9 Yaş Genel:

  1. Tuğra Salih Şenol – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  2. Arkın Köle – Deniz Plaza Spor Derneği
  3. Ali Efe Cebeci – Altın Piyon Satranç Derneği
  4. Demir Topukçuoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
  5. Alen Tevi – Lefkoşa Satranç Derneği

 

10 Yaş Kızlar:

  1. Zen Arıkbuka – Lefkoşa Satranç Derneği
  2. Melin Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  3. Asmin Soykalan – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  4. Beste Dimililer – Lefkoşa Satranç Derneği
  5. Irmak Taşseven – Yamaç Samani Satranç Derneği

 

10 Yaş Genel:

  1. Salih İsmayılov – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
  2. Mustafa Özboltaşlı – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  3. Eymen Enver Yerli - Sertbay Satranç Akademisi
  4. Taha Çoban – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
  5. Çınar Tüzünkan – Lefkoşa Satranç Derneği

 

11 Yaş Kızlar:

  1. Alya Karatepe - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Lâl Duru Ekşici - Sertbay Satranç Akademisi
  3. Aslin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi
  4. Hale Hançer - Sertbay Satranç Akademisi
  5. Sahil Tuna – Lefkoşa Satranç Derneği

11 Yaş Genel:

  1. Deniz İsmail Çiçek - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Muzaffer Pars Ekingen – Yamaç Samani Satranç Derneği
  3. Hasan Meriçhan – Yalova Spor Kulubü
  4. Aren Tezer – Lefkoşa Satranç Derneği
  5. Mehmet Boşnak – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

 

12 Yaş Kızlar:

  1. Esma Deniz Sencer - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Alvin Meyra Kahraman – İskele Belediyesi Satranç Kulübü
  3. Talya Şenol – İskele Belediyesi Satranç Kulübü
  4. Refika Gökyay – Yalova Spor Kulübü
  5. Hanife Şöföroğlu – Güzelyurt Satranç Kalesi

 

12 Yaş Genel:

  1. Ali Canel Midem - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Uzay Sayan – Altın Piyon Satranç Derneği
  3. Demir İlhan – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği
  4. Doruk Tarman - Sertbay Satranç Akademisi
  5. Türker Doğramacı – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

 

13 Yaş Kızlar:

  1. Hayal Arslan - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Zeynep Dereboylu – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
  3. Masal Oğuz – Gümüş At Satranç Derneği
  4. Ezgi Dimililer – Deniz Plaza Spor Derneği
  5. Arzu Valentina Gül – İskele Belediyesi Spor Kulübü

 

13 Yaş Genel:

  1. İsmail Eren Midem - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Mustafa Kemal Ata Aydın – İskele Belediyesi Spor Kulübü
  3. Baran Bulancak – Bireysel
  4. Asrın Özer – Yamaç Samani Satranç Derneği
  5. Arda Dokuz - Sertbay Satranç Akademisi

14 Yaş Kızlar:

  1. Destina Çınay Çıka – Altın Piyon Satranç Derneği
  2. Akasya Eskiköy – Girne Kalesi Spor Derneği
  3. Masal Tolgar – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  4. Asel Şeb – Güzelyurt Satranç Kalesi

 

14 Yaş Genel:

  1. Bertu İlgililer – Lefkoşa Satranç Derneği
  2. Arda Köle – Lefkoşa Satranç Derneği
  3. Mehmet Şaban – Güzelyurt Satranç Kalesi
  4. Alaz Cabacaba - Sertbay Satranç Akademisi
  5. Doruk Dolu - Sertbay Satranç Akademisi

 

15 Yaş Kızlar:

  1. Melin Soyer - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Buse Fegan - Sertbay Satranç Akademisi
  3. Esen Karaguş – Güzelyurt Satranç Kalesi
  4. Larin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi
  5. Alya Artam – Lefkoşa Satranç Derneği

 

15 Yaş Genel:

  1. Tuğra Vurana – Lefkoşa Satranç Derneği
  2. Tamay İrfanoğlu - Sertbay Satranç Akademisi
  3. Emir Tumburi – Yamaç Samani Satranç Derneği
  4. Furkan Başarır – Broadmax Mağusa Satranç Derneği
  5. Arda Oyman – Lefkoşa Satranç Derneği

 

16 Yaş Kızlar:

  1. Ecem Kapısız – Yalova Spor Kulübü
  2. Sahra Bakkaoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği
  3. Derin Boztuna - Sertbay Satranç Akademisi
  4. Naz Cantaş – Deniz Plaza Spor Derneği
  5. Sare Oylum - Sertbay Satranç Akademisi

 

16 Yaş Genel:

  1. Gökhan Şeker – Broadmax Mağusa Satranç Derneği
  2. Ege Uyal – Deniz Plaza Spor Derneği
  3. Mertcan Lisani – Altın Piyon Satranç Derneği
  4. Tuğra İstillozlu - Sertbay Satranç Akademisi
  5. Deniz Özdoğan – Altın Piyon Satranç Derneği

 

17 Yaş Kızlar:

  1. Nehir Aslantürk – Altın Piyon Satranç Derneği
  2. Alara Küçük – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği
  3. Ezgi Soler – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

 

17 Yaş Genel:

  1. Hasan Nima Behzat – Lefkoşa Satranç Derneği
  2. Ahmet Kader Sakallı – Güzelyurt Satranç Kalesi
  3. Berk Nay – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu
  4. Kağan Karataş – Yamaç Samani Satranç Derneği
  5. Ada Sakallı – Yamaç Samani Satranç Derneği

 

18 Yaş Kızlar:

  1. Eylül Güneş - Sertbay Satranç Akademisi
  2. Tuğse Bardak – Döveç Çanakkale Satranç Derneği

 

18 Yaş Genel:

  1. Kemal Yıldırım – Lefkoşa Satranç Derneği
  2. Ahmet Paşa – Satranç Eğitim Derneği
  3. Ali Genç – Döveç Çanakkale Satranç Derneği
  4. Ali Karakuş – Yamaç Samani Satranç Derneği
  5. Tuğberk Bardak – Yamaç Samani Satranç Derneği
28/12/2023 10:37
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TAGS: haber, kıbrıs
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