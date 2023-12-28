2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Sonuçlarına Göre Milli Takım’a Girmeye Hak Kazanan Sporcular

2024 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2-3 ve 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Girne, Acapulco Hotel'de tamamlandı. 7 – 18 Yaş Genel ve Kızlar olmak üzere toplam 24 Kategoride 399 sporcunun yarıştığı turnuvada, kendi kategorilerinde ilk beşe girip KKSF Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporcular:

7 Yaş Kızlar:

Mila Hafızoğlu – Yamaç Samani Satranç Derneği Hatice Haklıgil – Sertbay Satranç Akademisi Arin Roza Yaküt – Yamaç Samani Satranç Derneği Arya Kerem – Sertbay Satranç Akademisi Defne Yetkin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

7 Yaş Genel:

Mehmet Yiğit Küçük – Altın Piyon Satranç Derneği Yağız Aydın – Altın Piyon Satranç Derneği Albert Alkım – Sertbay Satranç Akademisi Kuzey Kulle – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Özgün Güngör – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

8 Yaş Kızlar:

Kumsal Kobak – Sertbay Satranç Akademisi Ela Naz Cevheroğlu – Altın Piyon Satranç Derneği Yağmur Demir – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu Okyanus Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi Ela Karahoca – Güzelyurt Satranç Kalesi

8 Yaş Genel:

Aziz Haklıgil - Sertbay Satranç Akademisi Rüzgâr Derleyen - Sertbay Satranç Akademisi Abdülkadir Yağız – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu Osman Tümen – Yamaç Samani Satranç Derneği Niyazi Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

9 Yaş Kızlar:

Arya Emin – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Balın Timuçin – Güzelyurt Satranç Kalesi Larin Kahraman - Sertbay Satranç Akademisi Mısra Gürkut – Lefkoşa Satranç Derneği Eylül Onuş - Sertbay Satranç Akademisi

9 Yaş Genel:

Tuğra Salih Şenol – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Arkın Köle – Deniz Plaza Spor Derneği Ali Efe Cebeci – Altın Piyon Satranç Derneği Demir Topukçuoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği Alen Tevi – Lefkoşa Satranç Derneği

10 Yaş Kızlar:

Zen Arıkbuka – Lefkoşa Satranç Derneği Melin Akçın – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Asmin Soykalan – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Beste Dimililer – Lefkoşa Satranç Derneği Irmak Taşseven – Yamaç Samani Satranç Derneği

10 Yaş Genel:

Salih İsmayılov – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Mustafa Özboltaşlı – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Eymen Enver Yerli - Sertbay Satranç Akademisi Taha Çoban – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu Çınar Tüzünkan – Lefkoşa Satranç Derneği

11 Yaş Kızlar:

Alya Karatepe - Sertbay Satranç Akademisi Lâl Duru Ekşici - Sertbay Satranç Akademisi Aslin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi Hale Hançer - Sertbay Satranç Akademisi Sahil Tuna – Lefkoşa Satranç Derneği

11 Yaş Genel:

Deniz İsmail Çiçek - Sertbay Satranç Akademisi Muzaffer Pars Ekingen – Yamaç Samani Satranç Derneği Hasan Meriçhan – Yalova Spor Kulubü Aren Tezer – Lefkoşa Satranç Derneği Mehmet Boşnak – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

12 Yaş Kızlar:

Esma Deniz Sencer - Sertbay Satranç Akademisi Alvin Meyra Kahraman – İskele Belediyesi Satranç Kulübü Talya Şenol – İskele Belediyesi Satranç Kulübü Refika Gökyay – Yalova Spor Kulübü Hanife Şöföroğlu – Güzelyurt Satranç Kalesi

12 Yaş Genel:

Ali Canel Midem - Sertbay Satranç Akademisi Uzay Sayan – Altın Piyon Satranç Derneği Demir İlhan – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Doruk Tarman - Sertbay Satranç Akademisi Türker Doğramacı – 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

13 Yaş Kızlar:

Hayal Arslan - Sertbay Satranç Akademisi Zeynep Dereboylu – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu Masal Oğuz – Gümüş At Satranç Derneği Ezgi Dimililer – Deniz Plaza Spor Derneği Arzu Valentina Gül – İskele Belediyesi Spor Kulübü

13 Yaş Genel:

İsmail Eren Midem - Sertbay Satranç Akademisi Mustafa Kemal Ata Aydın – İskele Belediyesi Spor Kulübü Baran Bulancak – Bireysel Asrın Özer – Yamaç Samani Satranç Derneği Arda Dokuz - Sertbay Satranç Akademisi

14 Yaş Kızlar:

Destina Çınay Çıka – Altın Piyon Satranç Derneği Akasya Eskiköy – Girne Kalesi Spor Derneği Masal Tolgar – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Asel Şeb – Güzelyurt Satranç Kalesi

14 Yaş Genel:

Bertu İlgililer – Lefkoşa Satranç Derneği Arda Köle – Lefkoşa Satranç Derneği Mehmet Şaban – Güzelyurt Satranç Kalesi Alaz Cabacaba - Sertbay Satranç Akademisi Doruk Dolu - Sertbay Satranç Akademisi

15 Yaş Kızlar:

Melin Soyer - Sertbay Satranç Akademisi Buse Fegan - Sertbay Satranç Akademisi Esen Karaguş – Güzelyurt Satranç Kalesi Larin Döveç - Sertbay Satranç Akademisi Alya Artam – Lefkoşa Satranç Derneği

15 Yaş Genel:

Tuğra Vurana – Lefkoşa Satranç Derneği Tamay İrfanoğlu - Sertbay Satranç Akademisi Emir Tumburi – Yamaç Samani Satranç Derneği Furkan Başarır – Broadmax Mağusa Satranç Derneği Arda Oyman – Lefkoşa Satranç Derneği

16 Yaş Kızlar:

Ecem Kapısız – Yalova Spor Kulübü Sahra Bakkaoğlu – Altın Piyon Satranç Derneği Derin Boztuna - Sertbay Satranç Akademisi Naz Cantaş – Deniz Plaza Spor Derneği Sare Oylum - Sertbay Satranç Akademisi

16 Yaş Genel:

Gökhan Şeker – Broadmax Mağusa Satranç Derneği Ege Uyal – Deniz Plaza Spor Derneği Mertcan Lisani – Altın Piyon Satranç Derneği Tuğra İstillozlu - Sertbay Satranç Akademisi Deniz Özdoğan – Altın Piyon Satranç Derneği

17 Yaş Kızlar:

Nehir Aslantürk – Altın Piyon Satranç Derneği Alara Küçük – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Ezgi Soler – Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

17 Yaş Genel:

Hasan Nima Behzat – Lefkoşa Satranç Derneği Ahmet Kader Sakallı – Güzelyurt Satranç Kalesi Berk Nay – Dumlupınar Spor Kulübü Satranç Kolu Kağan Karataş – Yamaç Samani Satranç Derneği Ada Sakallı – Yamaç Samani Satranç Derneği

18 Yaş Kızlar:

Eylül Güneş - Sertbay Satranç Akademisi Tuğse Bardak – Döveç Çanakkale Satranç Derneği

18 Yaş Genel:

Kemal Yıldırım – Lefkoşa Satranç Derneği Ahmet Paşa – Satranç Eğitim Derneği Ali Genç – Döveç Çanakkale Satranç Derneği Ali Karakuş – Yamaç Samani Satranç Derneği Tuğberk Bardak – Yamaç Samani Satranç Derneği