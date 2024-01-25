2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı 

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25/01/2024

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2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı 

20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya Granada Otel’de gerçekleştirilen ve KKTC’li sporcularımızın da yarıştığı bu büyük organizasyonda 2500’ü aşkın sporcu hamle yapıyor. 

Türkiye Küçükler Şampiyonası 7-12 yaş ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası 13-18 yaş olmak üzere 24 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular Milli Takım havuzuna girmeye hak kazanacaklar. 

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu başkanımız Dr. Mert Taşkın ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Özgür Şeb ve Osman Şeker şampiyonaya ziyarette bulunarak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

25/01/2024 13:59
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TAGS: haber, kıbrıs
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