2024 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerinin II. taksit ödemesi yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Haziran 2024 itibariyle Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 3 bin 666 üreticiye, 2024 yılı (Temmuz-Aralık dönemi) II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi olarak 143 milyon 918 bin 800 TL'nin yarından itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Açıklamada, üreticilerin, Küçükbaş Hayvan Destek ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri belirtildi.