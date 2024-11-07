Avrupa İklim Hizmeti’nin projeksiyonlarına göre, 2024 yılının ortalama küresel sıcaklıkları, sanayi öncesi döneme göre 1,5°C'nin üzerinde seyredecek. Bu eşiğin aşılması, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dair bir uyarı niteliği taşıyor.

Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yüksek sıcaklıkların temel nedeni olduğunu ve El Nino gibi doğal etkenlerin de bu duruma katkı sağladığını belirtiyor.

Önümüzdeki hafta Azerbaycan’da gerçekleştirilecek COP29 İklim Konferansı öncesinde, Royal Meteorological Society CEO'su Liz Bentley, "Bu son rekor, COP29’daki hükümetler için küresel ısınmayı sınırlama ihtiyacının aciliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor," dedi.

2024 yılı rekor yılı olabilir

Avrupa Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti verilerine göre, 2024 yılı, geçen yıl kaydedilen 1,48°C’lik rekoru geçebilir ve ilk kez takvim yılı olarak 1,5°C eşiğini aşabilir.

1850-1900 yılları arasını kapsayan sanayi öncesi döneme göre ölçülen bu sıcaklık artışı, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen uzun vadeli ısınma hedefini tehdit eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu yılın başında El Nino’nun doğal etkileriyle artan sıcaklıklar, beklenen La Nina soğuma döngüsünün de etkisiyle kısa vadeli bir düşüş yaşayabilir.

Ancak, bilim insanları sera gazı seviyelerinin hızlı artışı nedeniyle yeni sıcaklık rekorlarının sadece bir zaman meselesi olduğuna dikkat çekiyor.

Reading Üniversitesi iklim bilimi profesörü Ed Hawkins, "Küresel sıcaklıkları dengeleyerek sıfır emisyon hedefine ulaşmak, bu felaketlerin maliyetini azaltmanın tek yolu" diyerek, daha güçlü önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

Bu yeni rekor, daha şiddetli fırtınalar, daha sıcak hava dalgaları ve yoğun yağışların etkilerini dünya genelinde daha belirgin hale getirdi.