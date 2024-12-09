2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklı Mali Destek Programları Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında finansman sağlanan 2024 Mali Destek Programı başvuru süreci başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA’nın koordinasyonunda ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ile yürütülen 2024 Yılı Mali Destek Programları, toplamda 110 milyon TL’lik bütçe ile ekonominin çeşitli sektörlerine destek sağlayacak.

Hazırlıkları tamamlanan programlar kapsamında dört farklı destek paketi sunulacak.

Destek paketleri ise şöyle:

“1. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Hedef Kitle: Sanayi sektörü işletmeleri

Üst Limit: 1.500.000 TL

Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

2. 2024 Girişimcilik Hibe Programı

Hedef Kitle: 1989 sonrası doğumlu girişimci adayları

Üst Limit: 1.000.000 TL

Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

3. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Hedef Kitle: Turizm sektöründeki işletmeler

Üst Limit: 2.000.000 TL

Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

4. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Hedef Kitle: Tarım ve hayvancılık sektörü işletmeleri

Üst Limit: 650.000 TL

Toplam Bütçe: 20.000.000 TL”

-Başvuru Süreci ve Bilgilendirme

Programlara ait başvuru rehberleri ve formlar, bugün saat 11.00 itibarıyla ilgili paydaşların web sitelerinde yayınlanacak. Başvurular şu tarihler arasında elektronik ortamda alınacak:

“Sanayi, Turizm ve Tarım Programları:

Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024 – 28 Ocak 2025

Matbu Başvuru: 31 Ocak 2025’e kadar

Başvuru adresi: https://tchibe.kei.gov.tr/

Girişimcilik Hibe Programı:

Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024 – 28 Ocak 2025

Başvuru adresi: https://girisimcilik.kei.gov.tr/”