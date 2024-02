2024 yılına da damga vuracak: Taylor Swift'ten yeni albüm geliyor

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 2023 yılında Time tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak Grammy tarihinde bu ödülü en çok alan sanatçı oldu. Bu seneki ödülü kazanmasıyla birlikte Taylor Swift rakiplerini yarışta geride bıraktı.



GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

11. ALBÜMÜ YOLDA

Şarkıcı bu büyük başarısının ardından The Tortured Poets Department adlı albümünü duyurdu. Albüm 19 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

The Tortured Poets Department adlı albüm, şarkıcının 11. stüdyo albümü olacak.

Albümde, Post Malone ile Florence + the Machine düetler yer alacak.



İşte albümde yer alan şarkılar



Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript



GRAMMY ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURAN ANLAR



Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle törene katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.

Katı kişi sendromu hastalığı ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 2024 Grammy Ödülleri'ne katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle müzik kariyerine ara veren Dion, oğlu Rene-Charles Angelil'in desteğiyle sahneye çıkarak Taylor Swift'e ödülünü verdi.

Sahnede duygusal anlar yaşayan Dion, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli. 27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Bu habere tepkiniz:



08/02/2024 09:19