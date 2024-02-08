2024 yılına da damga vuracak: Taylor Swift'ten yeni albüm geliyor
2022'de çıkardığı albümü "Midnights" ile Grammy Ödülleri'nde dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanan Taylor Swift yeni albüm müjdesi vermeyi ihmal etmedi.
08/02/2024
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 2023 yılında Time tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak Grammy tarihinde bu ödülü en çok alan sanatçı oldu. Bu seneki ödülü kazanmasıyla birlikte Taylor Swift rakiplerini yarışta geride bıraktı.
GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
11. ALBÜMÜ YOLDA
Şarkıcı bu büyük başarısının ardından The Tortured Poets Department adlı albümünü duyurdu. Albüm 19 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.
The Tortured Poets Department adlı albüm, şarkıcının 11. stüdyo albümü olacak.
Albümde, Post Malone ile Florence + the Machine düetler yer alacak.
İşte albümde yer alan şarkılar
Fortnight (feat. Post Malone)
The Tortured Poets Department
My Boy Only Breaks His Favorite Toys
Down Bad
So Long, London
But Daddy I Love Him
Fresh Out the Slammer
Florida!!! (Florence + the Machine)
Guilty as Sin?
Who’s Afraid of Little Old Me?
I Can Fix Him (No Really I Can)
loml
I Can Do It With a Broken Heart
The Smallest Man Who Ever Lived
The Alchemy
Clara Bow
Bonus Track: The Manuscript
GRAMMY ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURAN ANLAR
Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle törene katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.
Katı kişi sendromu hastalığı ile mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion, 2024 Grammy Ödülleri'ne katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle müzik kariyerine ara veren Dion, oğlu Rene-Charles Angelil'in desteğiyle sahneye çıkarak Taylor Swift'e ödülünü verdi.
Sahnede duygusal anlar yaşayan Dion, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli. 27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum" dedi.