2024 Yılında Aşk ve Para Konusunda Şanslı Burçlar

Uzman Psikolojik Danışman ve Astrolog Ebru Seven, doğum haritasının, bir kişinin doğum anındaki gökyüzü konumunu gösteren sembolik bir harita olduğunu belirtti. Doğum haritası danışmanlığının, hayatımızdaki yolu önceden görebilmek için birebir ışık olduğunu, farkındalık yarattığını ve hayatımızda yaşayacağımız zorluklar, kolaylıklar, hayat amacına ulaşmak için neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, hangi yönümüzü geliştirmeliyiz gibi konularda rehberlik sunduğunu vurguladı.

Retro hareketinin gezegenlerin gerilemesi olduğunu belirten Seven, aslında gezegenlerin gerilemediğini, sadece Dünya'dan bakıldığında öyle göründüğünü söyledi. Seven, gezegenlerin bazı zamanlar durur ve yavaşladığını ve buna retro hareket denildiğini ifade etti.

Her gezegenin temsil ettiği bazı konular olduğunu, retro harekete girdiğinde bu konuları tam olarak ortaya çıkaramadığını belirtti. Özellikle yaygın olan Merkür retrosunun, anlaşmalar, sözleşmeler, yazılı ve sözlü iletişim gibi konuları temsil ettiğini ve retrosu sırasında bu konularda aksaklıklar yaşandığını söyledi. Seven, 2024 yılında 3 Merkür retrosunun yaşanacağını belirtti ve tarihlerini 01- 25 Nisan, 05-28 Ağustos ve 26 Kasım - 15 Aralık olarak açıkladı.

Burçlar için 2024 yılı tahminleri şöyle:

Koç Burcu: Kazançlı bir yıl geçirecekler.

Boğa Burcu: Aşk ve para konusunda şanslı olacaklar.

İkizler Burcu: Manevi konular ve yetenekler konusunda şanslı olacaklar.

Yengeç Burcu: Yengeçler için yeni bir çevre ve yeni ilişkiler yılı olacak.

Aslan Burcu: Güç kazanacaklar.

Başak Burcu: Kariyer ve aşkta şanslı olacaklar.

Terazi Burcu: Aşk.

Akrep Burcu: Aşk.

Yay Burcu: İş ve aşk fırsatları yaşayacaklar.

Oğlak Burcu: Evlilik.

Kova Burcu: Aşk.

Balık Burcu: Kariyer ve aşk.

Yükselen burcun önemi hakkında da yorum yapan Seven, yükselen burcun kişinin motivasyonunu, imajını ve dışarıdan nasıl göründüğünü temsil ettiğini, Güneş burcunun ise kimliği ifade ettiğini belirtti. Doğum haritasını 12 eşit dilime bölünmüş bir pasta gibi düşünüldüğünde, yükselen burcun pastanın birinci dilimi olduğunu, yani doğum haritasının giriş kapısı olduğunu ifade etti.