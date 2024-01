2024 yılında en çok beklenen 21 önemli gelişme

Pek çoğumuz için 2024 yeni başlangıçları temsil ediyor.

Bu yeni yılda da kontrol altına almadığımız kötü alışkanlıklarımız ve dünyanın dehşetiyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz.

O halde bu kısacık iyimserlik anını en iyi şekilde değerlendirelim.

2024'te sabırsızlıkla beklenecek pek çok şey var. Bunlardan sadece 24'ü sizlerle...

1. ARTIK YIL

Her dört yılda bir Gregoryen takvimi, astronomik döngüdeki küçük farklılığa uyum sağlayacak şekilde kendini ayarlar.

Bir astronomik yıl yaklaşık olarak "365,242" gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ile yıllar içinde bu sayı dengelenir.

Kısacası 29 Şubat'ta doğan bebekler, bu sene doğum gününüzü tam tarihinde kutlayabileceksiniz. Diğer herkes için ise bu hayatın tadını çıkarmak için fazladan bir gün demek.

2. OLİMPİYATLAR VE PARALİMPİK OYUNLARI

Artık yıl aynı zamanda son derece önemli iki olayla da çakışıyor.

Bunlardan biri, bu yıl Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları.

"Break dans" bu yıl ilk defa bir spor olarak kendisine yer bulacak. İlk kez erkek ve kadın olimpiyat sporcuları eşit sayıda temsil edilecek.

3. YENİ FİLMLER

Hiçbir şey planladığımız gibi gitmediğinde sinemanın büyüsüne her zaman güvenebiliriz.

2024, aşağıdakiler gibi merakla beklenen filmlerle beraber geliyor:

Mean Girls: The Musical, 12 Ocak

Dune: Part Two, 1 Mart

Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs

Inside Out 2, 14 Haziran

Wicked Part 1, 27 Kasım

4. TAM GÜNEŞ TUTULMASI

Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri 8 Nisan'da tam güneş tutulması yaşayacak.

Tam güneş tutulmaları Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen kapatması ile meydana geliyor.

Bununla birlikte bir tam güneş tutulması 2044 yılına kadar ABD'de son kez görülmüş olacak.

5. AY'A DÖNÜŞ

NASA'nın Artemis II misyonu Apollo programının 1972'de sona ermesinden bu yana ilk kez insanları ayın yörüngesine döndürüyor.

Ekipteki dört astronottan ikisi Ay'ın yüzeyine çıkacak ilk siyahi astronot ve ilk kadın astronot olacak.

Görevin insanları ayda uzun vadeli bir varlık oluşturma yolunda bir adım daha ileri götüreceği tahmin ediliyor.

Görevin Kasım ayında gerçekleşmesi planlanıyor.

6. YENİ TV DİZİLERİ VE ESKİ FAVORİLER

2024 yılında yepyeni diziler çıkacak ve favorilerimizden bazıları geri dönüyor. Yeni çıkacak dizilerde liste şu şekilde:

Mr. and Mrs Smith, Amazon Prime

Avatar: The Last Airbender, Netflix

Shōgun, FX/ Hulu

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, Max

Geri dönecek favorilerden bazıları ise şöyle:

Bridgerton, Netflix

House of the Dragon, HBO

The Bear, FX/ Hulu

7. MICKEY KAMUYA AÇILIYOR

Telif hakkıyla korunan eserlerin kamu alanına girmesi eserleri kullanma ve paylaşma konusunda çok daha fazla özgürlük anlamına geliyor.

Uzun zamandır kamuya açılması beklenen eser, Mickey ve Minnie Mouse'u tanıtan 1928 Disney filmi "Steamboat Willie".

Eserler arasında JM Barrie'nin romanı "Peter Pan" da yer alıyor. Daha yaşlı izleyiciler için DH Lawrence'ın "Lady Chatterly's Lover" adlı filmi de listede.

Kamu malı olan şarkılar arasında "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" ve Cole Porter'ın "Let's Do It (Let's Fall in Love)" adlı şarkıları yer alıyor.

8. FACEBOOK 20 YAŞINA GİRİYOR

Mark Zuckerberg ve Harvard'daki sınıf arkadaşları Şubat 2004'te o zamanlar "TheFacebook" olarak anılan sosyal medya platformunu kurdu.

Yetişkinlere kendilerini 5 bin yaşında hissettirmenin yanı sıra, sosyal ağ sitelerinin büyükbabasının 20. yıl dönümü aynı zamanda BBC'nin bir belgesel dizisine konu olacak.

9. YENİ MÜZİK

2024 yılında, Jennifer Lopez'in 20 yılı aşkın süreden sonra ilk stüdyo albümü olan “This is Me … Now” da dahil olmak üzere yepyeni albümler çıkıyor.

İkonlardan bahsetmişken Green Day 14. stüdyo albümü olan “Savior”u yayınlayacak.

Ayrıca Usher, Cardi B., Dua Lipa gibi isimlerden de yeni müzikler gelebilir.

10. YENİ SANATÇI TURNELERİ

Taylor Swift önümüzdeki bahar ve yaz ayları boyunca Asya ve Avrupa'da turnede olacak. Ünlü şarkıcı sonbaharda daha fazla konser vermek için Kuzey Amerika'ya dönecek.

Billy Joel, Stevie Nicks, Blink-182 ve Bruce Springsteen de bu sene turneye çıkıyor.

11. DEVLERİN YIL DÖNÜMLERİ

Facebook'un 20. yaşı ile birlikte bir sektör devi daha yeni yaşına giriyor; Amazon bu sene 30. yaşını kutlayacak. Şirket 1994 yılında “Cadabra” adı altında kurulmuştu.

2024 aynı zamanda Kış Olimpiyatlarının da 100. yıl dönümü ve Eyfel Kulesi'nin açılışının 135. yıl dönümü.

12. ENDONEZYA İÇİN YENİ BİR BAŞKENT

Trafik sıkışıklığı, aşırı nüfus ve iklim değişikliği endişeleri Endonezya'nın başkentini sel tehlikesiyle karşı karşıya olan Cakarta'dan Borneo Adası'ndaki bir alana taşıma kararı almasına yol açtı.

Yeni başkente "Nusantara" yani Endonezya dilinde "takımadalar" adı verilecek.

Süreç 2019'da başladı ve tamamlanması onlarca yıl alacak olsa da resmi geçişin 2024 yılında yapılması bekleniyor.

13. KATOLİK İNANCINA YENİ BAKIŞ

Katolik Kilisesi'nin "Sinodalite Sinodu" adı verilen üç yıllık toplantı serisi 2024'te tamamlanıyor.

Bu aslında dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü mecliste "kadınların kilise liderliğindeki rolü" ve "eşcinsel evliliğin kutsanması" gibi önemli konular tartışılıyor.

Toplantı, dünyanın en büyük dinlerinden birinin liberal lideri olarak görülen Papa Francis tarafından talep edildi.

14. YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Uzmanlar yapay zekanın 2024'ün en büyük teknoloji trendi olacağını söylüyor. Asıl soru şirketlerin ve araştırmacıların teknolojiyi nasıl kullanacakları.

Tahminler arasında Siri ve Alexa'yı geride bırakabilecek yeni yapay zeka asistanları, yapay zeka destekli yatırım araçları, gerçek zamanlı dil çevirisi ve kolaylaştırılmış yazılım geliştirmeleri yer alıyor.

15. YENİ VİDEO OYUNLARI

2024 yılında oyuncular hangi yeni oyunların keyfini çıkaracaklarını seçmekte zorlanacaklar.

Yeni "Final Fantasy" oyunu "Final Fantasy VII Rebirth" listenin en üst sıralarında yer alacak gibi görünüyor.

16. MEKSİKA'DA TARİHİ SEÇİM

Meksika'da, iki kadının ülkenin bir sonraki başkanı olmak için yarıştığı ilginç bir seçim süreci yaşanıyor. Bu durum tarihte bir ilk.

Adaylardan Claudia Sheinbaum, Mexico City'nin eski belediye başkanı ve Meksika'nın şu anki başkanı Andrés Manuel López Obrador'un ideolojik halefi olarak görülüyor.

Rakibi Xóchitl Gálvez, kırsal kökenli bir mühendis ve Meksika'yı yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya zorluyor.

17. SANATIN YÜKSELİŞİ

Washington DC'deki Ulusal Sanat Galerisi ve Paris'teki Musée d'Orsay, ilk empresyonist sanat sergisinin 150. yıldönümünü kutlamak için mutlaka görülmesi gereken bir işbirliği yapıyor.

Her iki müzede de sergilenecek olan "Paris 1874: Empresyonist Hareket", Renoir, Monet ve Degas gibi büyük ustaların 130 eserini misafir edecek.

İkili etkinliğin organizatörleri, etkinliğin 19. yüzyıldan kalma tarihi sergiye atıfta bulunmak üzere tasarlandığını söylüyor.

18. SITMADA ÇIĞIR AÇAN BULUŞ

Yeni bir aşının 2024 yılında Afrika ülkelerine dağıtılması ve her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan sıtma ile mücadelede yeni bir çözüm haline gelmesi bekleniyor.

"R21/Matrix-M" aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ikinci sıtma aşısı ve etkinliği birinci aşıya göre çok daha yüksek.

19. GERÇEKTEN YARARLI SİNEKLER

Bir başka büyük halk sağlığı atılımı Dünya Sivrisinek Programı'ndan geliyor.

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler 10 yıllık program süresince Brezilya'nın kentsel alanlarına salınacak.

Bu sivrisinekler virüs bulaştırmalarını engelleyen bir bakteri taşıyor. Bu gelişme zamanla milyonlarca insanı humma gibi ölümcül hastalıklardan kurtarabilir.

20. PANDEMİNİN SONU

Uzmanlar 2024 yılının Kovid vakaları ve yeni varyantlar açısından normalleşme getirmeyeceğini öngörüyor ancak iyi haberler de var.

Araştırmacılar uzun süredir devam eden Kovid salgınını sonlandırmaya daha da yaklaşıyor ve bu süreçte yeni aşıların ortaya çıktığını görebiliriz.

Ayrıca grip ve Kovid korumasını tek aşıda birleştiren yeni bir aşı da görebiliriz.

21. YENİ BİR GÜN

Her yeni yıl aslında sadece takvimin bir dönüşü. 2024 yılı da şüphesiz kötü haberlerden nasibini alacak. Ancak her yeni yıl psikolojik olarak temiz bir sayfa açıyor.

Belki çağların gelişini ve gidişini kontrol edemiyoruz ama kendi mutluluğumuz üzerinde en azından küçük bir kontrole sahip olduğumuzu unutmamakta fayda var.

Düşündüğümüzden daha dayanıklıyız ve 2024 ne getirirse getirsin, bunlarla yüzleşmeye hazırız.

04/01/2024 09:16