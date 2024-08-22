2024/25 Sezonu Avrupa'da biten tüm transferler

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi devam ediyor. İşte şu ana kadar Avrupa'da atılan imzalar...

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22/08/2024

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2024/25 Sezonu Avrupa'da biten tüm transferler

Can Uzun ➡ Eintracht Frankfurt

Tosin Adarabioyo ➡ Chelsea

Jeanuel Belocian ➡ Bayer Leverkusen

Kylian Mbappe ➡ Real Madrid

Enes Ünal ➡ Bournemouth

Timo Werner ➡ Tottenham (kiralık)

Thilo Kehrer ➡ Monaco

Malik Tillman ➡ PSV

Luis Guilherme ➡ West Ham United

Lloyd Kelly ➡ Newcastle United

Hiroki Ito ➡ Bayern Münih

Lewis Dobbin ➡ Aston Villa

Aleix Garcia ➡ Bayer Leverkusen

Wes Foderingham ➡ West Ham United

Abel Ruiz ➡ Girona

Ben Godfrey ➡ Atalanta

Ian Maatsen ➡ Aston Villa

Andrea Belotti ➡ Como

Adam Buksa ➡ Midtjylland

Joao Palhinha ➡ Bayern Münih

Sergio Gomez ➡ Real Sociedad

Jan-Niklas Beste ➡ Benfica

Leonardo Spinazzola ➡ Napoli

Donny van de Beek ➡ Girona

Moise Kean ➡ Fiorentina

Waldemar Anton ➡ Borussia Dortmund

Michel Olise ➡ Bayern Münih

Nicolo Zaniolo ➡ Atalanta (kiralık)

Tanguy Ndombele ➡ Nice

Kiernan Dewsbury-Hall ➡ Chelsea

Marc Guiu - Chelsea

Daichi Kamada ➡ Crystal Palace

Douglas Luiz ➡ Juventus

Omar Kellyman ➡ Chelsea

Mehdi Taremi ➡ Inter

Noussair Mazraoui ➡ Manchester United

Matthijs de Ligt ➡ Manchester United

Aaron Wan-Bissaka ➡ West Ham United

Fabio Carvalho ➡ Brentford

Emerson Royal ➡ Milan

Julian Alvarez ➡ Atletico Madrid

Pedro Neto ➡ Chelsea

Alexis Sanchez ➡ Udinese

Dominic Solanke ➡ Tottenham

Willian Pacho ➡ PSG

Dani Olmo - Barcelona

Guido Rodriguez ➡ West Ham United

Renato Sanches ➡ Benfica (kiralık)

Niclas Füllkrug ➡ West Ham United

Xavi Simons ➡ Leipzig (kiralık)

Joao Neves ➡ PSG

Nicolas Pepe ➡ Villarreal

Alexander Sörloth ➡ Atletico Madrid

Yan Couto ➡ Borussia Dortmund

Robin Le Normand ➡ Atletico Madrid

Artem Dovbyk ➡ Roma

Filip Jorgensen ➡ Chelsea

Riccardo Calafiori ➡ Arsenal

Raphael Varane ➡ Como

Ryan Sessegnon ➡ Fulham

Pierre Emile Hojbjerg ➡ Marsilya

Amadou Onana ➡ Aston Villa

Alvaro Morata ➡ Milan

Leny Yoro ➡ Manchester United

Mason Greenwood ➡ Marsilya

Savio ➡ Manchester City

Serhou Guirassy ➡ Borussia Dortmund

Joshua Zirkzee ➡ Manchester United

Joao Felix ➡ Chelsea

Conor Gallagher ➡ Atletico Madrid

Georginio Rutter ➡ Brighton

Lazar Samardzic ➡ Atalanta

Evanilson ➡ Bournemouth

Kalvin Phillips ➡ Ipswich Town (kiralık)

Marco Reus ➡ Los Angeles Galaxy

Oriol Romeu ➡ Girona (kiralık)

Sander Berge ➡ Fulham

Alex Moreno ➡ Nottingham Forest (kiralık)

Facundo Pellistri ➡ Panathinaikos

David Neres ➡ Napoli

22/08/2024 14:34
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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