2024/25 Sezonu Avrupa'da biten tüm transferler
Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi devam ediyor. İşte şu ana kadar Avrupa'da atılan imzalar...
22/08/2024
Can Uzun ➡ Eintracht Frankfurt
Tosin Adarabioyo ➡ Chelsea
Jeanuel Belocian ➡ Bayer Leverkusen
Kylian Mbappe ➡ Real Madrid
Enes Ünal ➡ Bournemouth
Timo Werner ➡ Tottenham (kiralık)
Thilo Kehrer ➡ Monaco
Malik Tillman ➡ PSV
Luis Guilherme ➡ West Ham United
Lloyd Kelly ➡ Newcastle United
Hiroki Ito ➡ Bayern Münih
Lewis Dobbin ➡ Aston Villa
Aleix Garcia ➡ Bayer Leverkusen
Wes Foderingham ➡ West Ham United
Abel Ruiz ➡ Girona
Ben Godfrey ➡ Atalanta
Ian Maatsen ➡ Aston Villa
Andrea Belotti ➡ Como
Adam Buksa ➡ Midtjylland
Joao Palhinha ➡ Bayern Münih
Sergio Gomez ➡ Real Sociedad
Jan-Niklas Beste ➡ Benfica
Leonardo Spinazzola ➡ Napoli
Donny van de Beek ➡ Girona
Moise Kean ➡ Fiorentina
Waldemar Anton ➡ Borussia Dortmund
Michel Olise ➡ Bayern Münih
Nicolo Zaniolo ➡ Atalanta (kiralık)
Tanguy Ndombele ➡ Nice
Kiernan Dewsbury-Hall ➡ Chelsea
Marc Guiu - Chelsea
Daichi Kamada ➡ Crystal Palace
Douglas Luiz ➡ Juventus
Omar Kellyman ➡ Chelsea
Mehdi Taremi ➡ Inter
Noussair Mazraoui ➡ Manchester United
Matthijs de Ligt ➡ Manchester United
Aaron Wan-Bissaka ➡ West Ham United
Fabio Carvalho ➡ Brentford
Emerson Royal ➡ Milan
Julian Alvarez ➡ Atletico Madrid
Pedro Neto ➡ Chelsea
Alexis Sanchez ➡ Udinese
Dominic Solanke ➡ Tottenham
Willian Pacho ➡ PSG
Dani Olmo - Barcelona
Guido Rodriguez ➡ West Ham United
Renato Sanches ➡ Benfica (kiralık)
Niclas Füllkrug ➡ West Ham United
Xavi Simons ➡ Leipzig (kiralık)
Joao Neves ➡ PSG
Nicolas Pepe ➡ Villarreal
Alexander Sörloth ➡ Atletico Madrid
Yan Couto ➡ Borussia Dortmund
Robin Le Normand ➡ Atletico Madrid
Artem Dovbyk ➡ Roma
Filip Jorgensen ➡ Chelsea
Riccardo Calafiori ➡ Arsenal
Raphael Varane ➡ Como
Ryan Sessegnon ➡ Fulham
Pierre Emile Hojbjerg ➡ Marsilya
Amadou Onana ➡ Aston Villa
Alvaro Morata ➡ Milan
Leny Yoro ➡ Manchester United
Mason Greenwood ➡ Marsilya
Savio ➡ Manchester City
Serhou Guirassy ➡ Borussia Dortmund
Joshua Zirkzee ➡ Manchester United
Joao Felix ➡ Chelsea
Conor Gallagher ➡ Atletico Madrid
Georginio Rutter ➡ Brighton
Lazar Samardzic ➡ Atalanta
Evanilson ➡ Bournemouth
Kalvin Phillips ➡ Ipswich Town (kiralık)
Marco Reus ➡ Los Angeles Galaxy
Oriol Romeu ➡ Girona (kiralık)
Sander Berge ➡ Fulham
Alex Moreno ➡ Nottingham Forest (kiralık)
Facundo Pellistri ➡ Panathinaikos
David Neres ➡ Napoli22/08/2024 14:34