2024’te 10 bin 98 yabancı ''gönüllü ve mecburi'' prosedürle ülkesine geri gönderildi

Güney Kıbrıs’ın, 2024’te 10 bin 98 üçüncü ülke vatandaşını ülkelerine geri gönderdiği bildirildi.

Haravgi, Rum İletişim Dairesi açıklamasına dayanarak 10 bin 98 kişinin, ülkede yasa dışı bulunan üçüncü ülke vatandaşlarını gönüllü ve mecburi ülkelerine geri gönderme uygulaması kapsamında geri gönderildiğini yazdı.

Gazeteye göre bu yıl 9-15 Ocak döneminde 271 ve sadece 16 Ocak Cuma günü, aynı uygulama kapsamında 170 üçüncü ülke vatandaşı ülkesine geri gönderildi.