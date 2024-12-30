2024'te 31 hükümlü TC yetkililerine teslim edildi

Polis Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2024 yılında KKTC’de bulunan çeşitli suçlarla ilişkili 31 kişi sınır dışı edilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili birimlerine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, sınır dışı edilenler arasında 22 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu hükümlü ve Uluslararası Kırmızı Bülten ile aranan 6 TC, 1 İran, 1 Rus ve 1 Estonya uyruklu hükümlü bulunuyor.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri arasında gerçekleştirilen polisiye iş birliği, anlık veri değişimi ve üst düzeyde koordinasyon içerisinde yaptığı çalışmalar sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de diplomatik girişimleri ile yakalanan 31 şahıs KKTC’den sınır dışı edilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili birimlerine teslimi sağlanmıştır.” denildi.

Bu çerçevede, 2024 yılı içerisinde, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, cinsel saldırı, dolandırıcılık, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, mala zarar verme, silahlı tehdit ve uyuşturucu ticareti suçlarından Türkiye Cumhuriyeti'nde, 8 ay 10 gün-43 yıl 10 ay arası kesinleşmiş hapis cezalarına mahkum edilen 22 TC uyruklu hükümlü TC yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan, cinayet, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, kaçakçılık ve organize, kasten yaralama, cinsel saldırı suçlarından Uluslararası Kırmızı Bülten ile aranan 6 TC, 1 İran, 1 Rus ve 1 Estonya uyruklu 9 kişi yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili birimlerine teslim edilmesi sağlandı.