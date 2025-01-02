2024'te Kıbrıs'ta sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre 2024 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.

2024, son 49 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Dairesi'ne göre, ortalama sıcaklık 21.5°C ile uzun yıllar ortalamasını geride bıraktı.

Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı verilere göre, 2024 yılı, son 49 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti.

1975-2024 yıllarını kapsayan dönemdeki ölçümlere dayanarak yapılan açıklamada, 2024 yılının, 1991-2020 yılları arasında hesaplanan 19.5°C'lik ortalama sıcaklık normallerini geride bırakarak 21.5°C ortalama sıcaklık değeriyle rekor kırdığı belirtildi.