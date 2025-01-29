2024’te Kredi Kartı Borçları İkiye Katlandı

Haber Kıbrıs ÖZEL



Geçim sıkıntısı içindeki vatandaş kredi kartına yükleniyor. Bireysel kredi kartı borçları 1.7 milyar TL’den başladığı 2024’te önce 2 milyar, ardından 3.5 milyar lirayı geçti. Kredi kartı borçlarının ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaştığı dikkati çekti.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz yıl vatandaşın kredi kartı borcu yüzde 99 oranında büyüdü. Aralık 2023’te 1 milyar 764 milyon TL düzeyinde olan kredi kartı borçları bir yıllık sürede 1 milyar 743 milyon liradan fazla artarak 3 milyar 508 milyon TL’ye ulaştı.

Bireysel kredi kartı borçları, geçtiğimiz yılın Mart ayında 2 milyar TL sınırını; Eylül ayında ise 3 milyar TL sınırını aştı.

2024’te “kurumsal” kredi kartı borçları da yüzde 91 oranında artarak 1 milyar 685 milyon TL’den, 3 milyar 223 milyon TL’ye çıktı. Hem bireysel hem de kurumsal kart borçları rekor kırarken, her iki borcun toplamı da 6 milyar 731 milyon lirayı geçti.

SORUNLU BORÇLAR DA YÜKSELİŞTE

Vatandaşın kredi kartı borcu artarken, ödenemeyip mahkemelik olan borçlar da yükseliyor. KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla bireysel kartlarda Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) 44 milyon 029 bin lira ile bugüne kadarki en yüksek noktasına ulaştı.

Ülkede ekonomi bozuldukça vatandaşlar ödeme sıkıntılarını aşmak amacıyla kredi kartlarına daha sık başvururken, hesabın kaçtığı noktada ise borçlarını ödemekte zorlanıyor. Aralık 2023’te 33 milyon civarındaki sorunlu borçlar (TGA) bir yıl içinde yüzde 31 oranında artış yaşadı.

Kurumsal kartlarda TGA miktarı 6.3 milyon gibi çok düşük miktarda olmasına rağmen yıllık artış oranının yüzde 179’u aşması, sıkıntının büyüyeceğinin sinyalini verdi.