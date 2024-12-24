2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması açıklandı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini sıraladı. İşte Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın listedeki yeri...
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri sıralaması Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından açıklandı. Sıralamada Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yeri dikkat çekti. İşte o liste...
1. Luis de la Fuente (İspanya): 274 puan
2. Lionel Scaloni (Arjantin): 148 puan
3. Didier Deschamps (Fransa): 35 puan
4. Gareth Southgate (İngiltere): 26 puan
5. Emerse Fae (Fildişi Sahili): 18 puan
6. Julian Nagelsmann (Almanya): 17 puan
7. Nestor Lorenzo (Kolombiya): 14 puan
8. VİNCENZO MONTELLA: 8 PUAN
9. Willy Sagnol (Gürcistan): 6 puan
10. Marcelo Bielsa (Uruguay): 5 puan
YAYIN TARİHİ: