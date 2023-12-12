2024'ün en şanssız burçları belli oldu! Aşk ve kariyer hayatları kötü geçebilir

Astrologlara göre bazı burçlar; 2024'te aşk ve kariyer açısından olumsuz bir sürece girecekler. Yeni yıl onlar için pek de şans getirmeyebilir. İşte, 2024'ün en şanssız burçları...

BOĞA BURCU

Boğalar aşk açısından pozitif gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girecekler. Fakat astrologlar onların iş, kariyer ve finansal açıdan pişmanlık yaşayabileceklerini belirtiyor. Boğalar bu süreçte evlilik planı yapmamalı. Onların 2024'te harcamalarını kısıtlamaları gerekebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu insanı tutkuludur. Deyim yerindeyse romantik bir ilişki onlar için biçilmiş kaftan. Akrepler, içsel anlamda keşif yapacakları bir döneme giriyorlar. Astrologlar eski partnerini takıntı haline getiren kişilerin, yeni aşkları kaçıracağı konusunda hem fikir. Akrepler bu uyarıyı göz önünde bulundurmalı ve kariyerlerinde poızitif gelişmeler yaşamak için canla başla çalışmalı.

BALIK BURCU

Astrologlara göre Balık burcu insanı 2024 yılında ekonomik anlamda rahatlayacak. Fakat geçmişte bıraktıkları aşklar tekrar önlerine çıkabilir. Aşkın son derece karışık bir mevzu olduğunu belirten astrologlar, yaşanılanları iyi analiz etmeleri gerektiğini belirtip uyarıda bulundu. Balık burcu insanının gelişmeleri izleyerek değerlendirmede bulunması gerekebilir.