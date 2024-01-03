2024’ün ilk dartsları atıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Birinci Lig’te heyecan tüm hızıyla yeni yılda da devam ediyor.

İlk dört için heyecan artarken, ligin lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek hem liderliğini hem de namağlup ünvanını korudu. İlk dört için yarış kızışırken Alsancak Yeşilova Türk Spor kulübü de haftayı kayıpsız geçerek ilk dört takibini devam ettirdi.

Ozanköy Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü: 7-9

Alsancak Spor Kulübü - Deniz Plaza Spor Derneği: 10-6

Fota Darts Derneği - Taşkınköy Spor Kulübü: 14-2

KKTC Fenerbahçeliler Derneği - Mağusa Kültür Derneği: 11-5

Mesarya Darts Birliği - Girne Av. Atıcılık Kulübü: 6-10

Gazimağusa Darts Birliği - Vadili Darts Derneği: 8-8