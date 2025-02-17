2024’ün son çeyreğindeki tahmini kalkınma hızı yüzde 2,6

Rum ekonomisinin 2024’ün son çeyreğindeki tahmini kalkınma hızının yüzde 2,6 olduğu bildirildi.

Politis’in Rum İstatistik Dairesi’nin 14 Şubat’ta yayımlanan ön raporuna dayandırdığı habere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın mevsimsel dalgalanmalar ve çalışılan iş günleriyle ilgili düzeltmelerden sonra tahmini kalkınma hızı yüzde 2,9 oldu. 2024’ün ilk üç çeyreği ile kıyaslandığında, 4’üncü çeyrekte tahmini kalkınma hızı yüzde 0,3 arttı.