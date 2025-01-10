2025-2029 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Görüşüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma hedeflerini belirleyen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (2025-2029), Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı. Toplantıya bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, planın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Küreselleşmenin etkilerinin her alanda hissedildiği bir dönemde hazırlanan bu plan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümlerini temel değerlerimiz ve beklentilerimiz doğrultusunda yönlendiren kapsamlı bir yol haritası niteliği taşımaktadır.”

Planın Hedefleri

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için şu temel hedefleri içeriyor:

İstikrarlı ve güçlü büyüme sağlamak,

sağlamak, Rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmak ,

, Sürdürülebilir bir çevre oluşturmak,

oluşturmak, Nitelikli insan kaynağı geliştirmek,

geliştirmek, Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek.

Savaşan, bu planın ülkenin geleceğine yönelik somut adımların atılmasına zemin hazırlayacağını belirterek, bu önemli çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.