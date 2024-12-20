2025 Bütçesi Meclis'ten Geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

136 milyar 941 Milyon TL’lik bütçe için Genel Kurul’da açık oylama yapıldı. 2025 bütçesi için 29 kabul, 9 ret oyu verildi. Başbakan Ünal Üstel de Genel Kurula hitaben kısa bir konuşma yaptı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın oylamasına geçilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın 68 Milyar 971 Milyon 69 Bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Maliye Bakanı Berova da milletvekillerine cevaben bir konuşma yaptı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasının ardından, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girecek.

Başbakan Ünal Üstel, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası’nın tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, komite sürecinde yer alan milletvekillerine ve Cumhuriyet Meclisi çalışanlarına teşekkür eden Başbakan, 2025 yılıyla ilgili iyi dileklerini de iletti.

Pazartesi Şampiyon Meleklerle birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası için Adıyaman’a gideceklerini anımsatan Başbakan Üstel, “Tek vücut halinde mahkemede olacağız” diyerek zanlıların gerekli cezayı alması taleplerini Meclis kürsüsünden de dile getirdi.

Bu acının asla unutulmayacağını, Şampiyon Meleklerin kalplerde yaşayacağını ifade eden Üstel, bu akşam Gazimağusa’daki yürüyüşte de ailelerin yanında olacaklarını belirtti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - TAK