2025 Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor

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10/02/2025

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katılacağı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), yarın Dubai'de başlıyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne, 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden devlet başkanı ve liderin katılımı bekleniyor.

Dubai'de 11-13 Şubat'ta düzenlenecek zirvenin konukları arasında, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri, Google, Mastercard, AstraZeneca, Dow Jones gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri de yer alıyor.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın, zirvenin son günündeki "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" başlıklı bir genel oturumda, konuşma yapması bekleniyor.

"Gelecek 10 yıl boyunca küresel ilerlemeyi sağlamak için çözümler geliştirmek" amacıyla gerçekleştirilen zirvede, ekonomik istikrar, dijital dönüşüm, yapay zeka, kamu-özel işbirlikleri, iklim adaptasyonu, küresel sağlık sektörünün dönüşümü ve nüfus azalması gibi konular ele alınacak.

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TAGS: haber, kıbrıs, Dubai, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi
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