2025 KGS Birinci Basamak Sınavı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağının (KGS-1) tamamlandığını bildirdi. 

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25/01/2025

2025 KGS Birinci Basamak Sınavı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağının (KGS-1) tamamlandığını bildirdi. 

Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonrası 2025 KGS Birinci Basamak Sınavı Soru Kitapçıkları ve Yanıt Anahtarlarını www.mebnet.net adresinden yayımladı. 

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının bugün akşam saatlerinde Bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 14 Haziran'da yapılacak. 

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2025-2026 Öğretim Yılı için kayıt hakkı elde edebilecek. 

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 670 öğrenci 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak. 

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TAGS: sınav, haber, kıbrıs, kolej
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