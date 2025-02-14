2025 KKRK Ralli Sprint Şampiyonası ismi Sami Doğan Motors oldu

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü 2025 sezonu hazırlıklarına başladı. 2024 sezonunda olduğu gibi 2025 sezonunda da şampiyona ismi “Sami Doğan Motors” olacak.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) 2025 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 2024 sezonunda olduğu gibi yine Sami Doğan ile anlaşan KKRK Başkanı Niyazi Tekindor, yeni sezon isim sponsorluğunu tamamladı. Yeni sezonda şampiyona ismi, 2025 Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası olacak.

Tekindor: “Adına yaraşır bir sezon yapacağız”

Yapılan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan KKRK Başkanı Niyazi Tekindor, “Her sezon üzerine koyarak ilerliyoruz. Bu sezon geçtiğimiz sezondan daha iyi bir şampiyona sporcularımızı ve seyircilerimizi bekliyor. Yarışlarımızın kalitesini arttırmak için sponsorluklar çok önemlidir. Ben bu vesileyle Sami Doğan’a bu desteği için çok teşekkür ederim. Bu yıl 6 yarıştan oluşacak bir şampiyona için çalışmalarımıza hız verdik. 2025 Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonamız 19-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarışla başlayacak. Temmuz’a kadar her ay bir yarış yaptıktan sonra 2 ay yaz arası vereceğiz. Aranın ardından Ekim ve Kasım aylarında 2 yarış daha yaparak sezonu 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Geleneksel Cumhuriyet Sprint Rallisi ile tamamlayacağız.

6 yarış yapılacak

Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 6 yarışlık taslak takvim yayınlayan KKRK, sezona Nisan ayında başlayıp Kasım ayında tamamlamayı hedefliyor. Geleneksel hale gelen 3 yarışının tarihi ve lokasyonunu da açıklayan kulüp, sezonun ikinci yarışını 24-25 Mayıs tarihleri arasında Gönyeli’de yapacak. İnönü’de Ali Zort Anı Sprint Rallisi’nin ikincisini hayata geçirecek olan kulüp, 15-16 Kasım tarihleri arasında Geleneksel Cumhuriyet Sprint Rallisi’ni Lefkoşa’da gerçekleştirecek.

2025 KKRK Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası Taslak Takvimi