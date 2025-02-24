2025 KKSF Gençler Satranç Şampiyonu NM Kemal Yıldırım!

15-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2025 KKSF Gençler Satranç Şampiyonası, 30 genç sporcunun katılımıyla tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada NM Kemal Yıldırım, üst üste üçüncü kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

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24/02/2025

2025 KKSF Gençler Satranç Şampiyonu NM Kemal Yıldırım!

15-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2025 KKSF Gençler Satranç Şampiyonası, 30 genç sporcunun katılımıyla tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada NM Kemal Yıldırım, üst üste üçüncü kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

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YAYIN TARİHİ:
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TAGS: 2025 KKSF Gençler Satranç Şampiyonu NM Kemal Yıldırım!
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