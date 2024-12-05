2025 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

28 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında Gazimağusa’da bulunan Salamis Bay Conti Hotel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en prestijli spor etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 2025 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, 300 genç satranç ustalarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

7 yaş ve 18 yaş arası kız ve erkek kategorilerinde oynanan turnuva, yalnızca sporcuların değil, ailelerin, antrenörlerin ve satranç severlerin de büyük ilgisini çekti. 4 gün boyunca süren turnuvada sporcular, yeteneklerini sergilemek ve kendi yaş gruplarının şampiyonu olmak için mücadele etti.

Turnuva boyunca sahne olan karşılaşmalarda, sporcuların stratejik zekâları, sabırları ve cesaretleri büyük takdir topladı. Özellikle final maçları, katılımcılar arasında heyecanın doruğa çıkmasına neden oldu. Turnuvada 7 yaş kategorisinde yarışan minik sporcular, gelecek için büyük umut vaat eden performanslarıyla dikkat çekerken, 18 yaş kategorisinde yer alan gençler, olgunlaşmış oyun anlayışları ve etkileyici hamleleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Turnuva, sadece müsabakalarla değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey organizasyon kalitesiyle de öne çıktı. Salamis Bay Conti Hotel’in konforlu tesisleri, sporcular ve aileleri için unutulmaz bir deneyim sağladı. Etkinlik boyunca düzenlenen sosyal aktiviteler ve ödül törenindeki coşkulu atmosfer, şampiyonaya ayrı bir renk kattı.

Türkiye İş Bankası’nın satranca verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi. Banka, uzun yıllardır satranç sporunun yaygınlaşması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi için sürdürdüğü katkılarla takdir topluyor.

Bu yılki şampiyona, Kuzey Kıbrıs satranç camiası için önemli bir dönüm noktası oldu. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayan turnuva, Kuey Kıbrıs'ın satranç potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Organizasyonun başarıyla tamamlanması, önümüzdeki yıllarda daha büyük turnuvalara ev sahipliği yapma konusunda umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.

2025 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, sporun birleştirici gücünü ve gençlerin ortaya koyduğu mücadele ruhunu bir kez daha göstererek unutulmaz bir etkinlik olarak tarihe geçti. Şampiyona boyunca gösterilen coşku, KKTC’nin satranç sporunda ne denli ilerlediğinin en güzel kanıtı oldu.

Her kategoride dereceye giren sporcular:

7 Yaş Genel

1. Yönal Ege Kırsal - Yamaç Samani Satranç Derneği

2. Nefes Cezar - 65. Kare Satranç Derneği

3. Adal Özyürek - Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Aren Kızıldere - Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Sarp Mertel - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

7 Yaş Kızlar

1. Berfin Bahçeci - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Mevsim Kıraçoğlu - Lefkoşa Satranç Derneği

3. Reya Önen - Altın Piyon Satranç Derneği

4. Kumsal Olurcan - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Ece Cebeci - Altın Piyon Satranç Derneği

8 Yaş Genel

1. Albert Alkim - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Nevzat Solyalı - Güzelyurt Satranç Kalesi

3. Yağız Aydın - Altın Piyon Satranç Derneği

4. Mehmet Yiğit Küçük - Altın Piyon Satranç Derneği

5. Ahmet Ezdaş - Güzelyurt Satranç Kalesi

8 Yaş Kızlar

1. Hatice Haklıgil - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

2. Mila Hafızoğlu - Yamaç Samani Satranç Derneği -

3. Arya Kerem - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

4. Selcan Su Tuğmen - Şah-Mat Satranç Derneği -

5. Arven Atalay - Altın Piyon Satranç Derneği -

9 Yaş Genel

1. Aziz Haklıgil - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

2. Rüzgar Derleyen - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

3. Ozan Dağlı - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

4. Enes Üzer - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

5. Karan Karakaşlı - 65. Kare Satranç Derneği -

9 Yaş Kızlar

1. Ela Naz Cevheroğlu - Altın Piyon Satranç Derneği -

2. Kumsal Kobak - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

3. Defne Hüma Tuğmen - Şah-Mat Satranç Derneği -

4. Beril Fatma Mutlu - Broadmax Mağusa Satranç Derneği -

5. Ela Karahoca - Güzelyurt Satranç Kalesi -

10 Yaş Genel

1. Ali Efe Cebeci - Altın Piyon Satranç Derneği

2. Alican Yenağralı - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Alen Tevi - Lefkoşa Satranç Derneği

4. Şenol Soyal - Lefkoşa Satranç Derneği

5. Mehmet Türker - Lefkoşa Satranç Derneği

10 Yaş Kızlar

1. Arya Emin - 65. Kare Satranç Derneği

2. ⁠Larin Kahraman - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. ⁠Balın Timuçin - Güzelyurt Satranç Kalesi

4. ⁠Eylül Onuş - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. ⁠Mısra Gürkut - Lefkoşa Satranç Derneği

5. Ecem Müjgan Genç - Lefkoşa Satranç Derneği

11 Yaş Genel

1. Çınar Tüzünkan - Lefkoşa Satranç Derneği

2. Boran Özdoğan - Altın Piyon Satranç Derneği

3. Erkan Kemal Çeliker - Gümüş At Satranç Derneği

4. Taha Çoban - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

5. Salih İsmayılov - 65. Kare Satranç Derneği

11 Yaş Kızlar

1. Beste Dimililer - Lefkoşa Satranç Derneği

2. Melin Akçın - Şah-Mat Satranç Derneği

3. Zen Arıkbuka - Lefkoşa Satranç Derneği

4. Alisa Arefi - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Alya Gönül Dokuz - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

12 Yaş Genel

1. Deniz İsmail Çiçek - Cortado Sertbay Satranç Akademisi -

2. Deniz Kaan Kutlay - Güzelyurt Satranç Kalesi -

3. Hasan Meriçhan - Güzelyurt Satranç Kalesi -

4. Mehmet Erenler - Lefkoşa Satranç Derneği -

5. Aral Özyapıcı - Lefkoşa Satranç Derneği -

12 Yaş Kızlar

1. Aslin Döveç - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Lal Duru Ekşici - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Alya Karatepe - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Reyhan Aslan - Lefkoşa Satranç Derneği

5. Berfin Kaya - Girne Kalesi Satranç Derneği

13 Yaş Genel

1. Demir İlhan - 65. Kare Satranç Derneği

2. Uzay Sayan - Mağusa Satranç Akademisi

3. Doruk Tarman - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Ali Canel Midem - Altın Piyon Satranç Derneği

5. Halid Arda Aydın - Mağusa Satranç Akademisi

13 Yaş Kızlar

1. Talya Şenol - Şah-Mat Satranç Derneği

2. Esma Deniz Sencer - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Refika Gökyay - Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Alvin Meyra Kahraman - İskele Belediyesi

5. Hanife Şöföroğlu - Güzelyurt Satranç Kalesi

14 Yaş Genel

1. İsmail Eren Midem - Altın Piyon Satranç Derneği

2. Mustafa Kemal Ata Aydın - Şah-Mat Satranç Derneği

3. Baran Bulancak - Bireysel

4. Uras Hüdaoğlu - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Emre Şeb - Güzelyurt Satranç Kalesi

14 Yaş Kızlar

1. Hayal Arslan - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Ezgi Dimililer - Lefkoşa Satranç Derneği

3. Masal Oğuz - Gümüş At Satranç Derneği

4. Zeynep Dereboylu - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

5. Nil Velisoy - Gümüş At Satranç Derneği

15 Yaş Genel

1. Bertuğ İlgililer - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Doruk Dolu - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Arda Köle - Lefkoşa Satranç Derneği

4. Mehmet Şaban - Güzelyurt Satranç Kalesi

5. Adem Mertgöz - Girne Kalesi Satranç Derneği

15 Yaş Kızlar

1. Destina Çınay Çıka - Altın Piyon Satranç Derneği

2. Akasya Eskiköy - Girne Kalesi Satranç Derneği

3. Fatma Ela Tok - Lefkoşa Satranç Derneği

4. Masal Tolgar - İskele Belediyesi

16 Yaş Genel

1. Tuğra Vurana - Lefkoşa Satranç Derneği

2. Furkan Başarır - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

3. Emir Tumburi - Yamaç Samani Satranç Derneği

4. Arda Oyman - Lefkoşa Satranç Derneği

5. Tamay İrfanoğlu - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

16 Yaş Kızlar

1. Melin Soyer - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

1. Esen Karaguş - Güzelyurt Satranç Kalesi

3. Larin Döveç - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Göknur Baş - Lefkoşa Satranç Derneği

5. Gülen Ülbar - Alsancak Belediyesi Spor Kulübü

17 Yaş Genel

1. Gökhan Şeker - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

2. Bartu Özaydın - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Kayra Küçüksu - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

4. Hüseyin Kızılörs - Broadmax Mağusa Satranç Derneği

5. Ege Uyal - Lefkoşa Satranç Derneği

17 Yaş Kızlar

1. Sahra Bakkaloğlu - Altın Piyon Satranç Derneği

2. Ecem Kapısız - Güzelyurt Satranç Kalesi

3. Naz Cantaş - Lefkoşa Satranç Derneği

18 Yaş Genel

1. İlker Mehmet Sabancı - Şah-Mat Satranç Derneği

2. Hasan Hima Behzat - Lefkoşa Satranç Derneği

3. Ahmet Kader Sakallı - Güzelyurt Satranç Kalesi

4. Berk Nay - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Doruk Türkay - Lefkoşa Satranç Derneği

18 Yaş Kızlar

1. Nehir Aslantürk - Mağusa Satranç Akademisi

2. Derin Umay - Mağusa Satranç Akademisi

3. Ezgi Soler - Şah-Mat Satranç Derneği