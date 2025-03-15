2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Tatil Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yurttaşlar bayram tarihlerini ve tatil süresini merak ediyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı’nın hangi gün başlayacağı ve kaç gün süreceği netleşti.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın diğer günleri ise şu şekilde:

30 Mart 2025, Pazar – Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025, Pazartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025, Salı – Ramazan Bayramı 3. Gün

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı resmi olarak 3 gün sürecek. Ancak tatilin hafta sonuna denk gelmesi ve sonrasındaki günlerin hafta içi olması nedeniyle tatil süresiyle ilgili ek düzenlemeler yapılması da gündeme gelebilir.

Bayram tatili planı yapacak olanlar için 30 Mart Pazar günü başlayacak olan tatil, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Eğer 2 Nisan Çarşamba günü de tatil ilan edilirse, bayram tatili uzayabilir.

Bayram öncesi tatil planı yapacak vatandaşlar için resmi açıklamalar takip edilmeye devam ediliyor.