2025 Yılı Harç Tarifeleri Belirlendi

Bakanlar Kurulu, Gelir Bütçesi'nde yer alan harçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 23 tüzük ve değişiklik tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre motorlu araç sürüş ehliyeti için ödenecek harçlar iki yıllık 1,499.80 TL, üç yıllık 1,999.70 TL, beş yıllık 2,999.50 TL, on yıllık 4.999 TL olarak belirlendi. Beş yıl süreli pasaport harcı, diplomatik pasaportlar dahil 2,635 TL, iki yıl süreli diplomatik pasaport 1,945 TL, bir yıl süreli diplomatik pasaport 1,240 TL oldu.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemi 67 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme 800 TL, doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartı harcı 800 TL olarak belirlendi.

Tüzükler, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek