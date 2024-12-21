2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 567 oy kullanıldı; teklife 317 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy verildi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurtulmuş, birleşimi, 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.