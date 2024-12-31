2025 yılın ilk sabahı zinde uyanmanın 4 yolu

2025 yılına sadece sayılı günler kaldı. Yeni yıl akşamında ailenizle ve sevdiklerinizle muhteşem sofralarda buluşabilirsiniz. Yılbaşı akşamında büyük ve bol çeşitli sofralar karşısında iştahınızı dengede tutmak kolay olmayabilir. Yeni yıl gecesinde kendinizi ödüllendirip, gün içerisinde ihtiyacınız olan kaloriden daha fazlasını alabilirsiniz. Bu durumu dengelemek için yeni yılın ilk gününde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Yılbaşı akşamında ailenizle ve dostlarınızla birlikte muhteşem sofralarda bir araya gelirsiniz. Uzun saatler boyunca yemek yediğiniz düşünüldüğünde bir süre sonra vücudunuzda gaz ve şişkinlik meydana gelir. Özellikle yılbaşı akşamının ertesi günü kendinizi ödemli ve şişkin hissedersiniz. Yeni yıl sonrasında beslenmenize dikkat ederek vücudunuzdaki ödem, toksin ve şişkinlikten kurtulabilirsiniz.

İşte yeni yıl sonrasında yapılması gerekenler

BOL SU İÇEREK GÜNE BAŞLAYIN

Yılbaşı sonrasında vücudunuzdaki şişkinlikten kurtulmak istiyorsanız güne bol su içerek başlayın. Su içerek sindirim sisteminizi harekete geçirebilir, bağırsak hareketlerini düzenleyebilirsiniz. Su içmek metabolizmayı da hızlandırdığı için bir önceki akşam aldığınız kaloriler daha hızlı bir şekilde yakabilirsiniz. Yılbaşı akşamının ertesi günü güne su içerek başlamanız ve gün boyunca 2 litre su içmeniz öneriliyor.

BİTKİ ÇAYLARI İLE RAHATLAYIN

Hem yılbaşı akşamının yorgunluğunu atmak hem de vücudunuzda biriken ödem ve toksinlerden kurtulmak için bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Bitki çayları midenizi ve bağırsaklarınızı rahatlatır.

Yiyeceklerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Yeni yılın ilk gününde 1-2 fincan yeşil çay ya da beyaz çay içmek bağırsak hareketlerini düzenler. Mideyi tok tutar ve o gün daha fazla yemek yemenizi engeller. Ayrıca sindirim sistemini çalıştırdığı için vücuttaki ödem ve toksinleri de atar.

DENGELİ BESLENİN

Yılbaşı akşamında beslenmenize hiç dikkat edemezsiniz. Çünkü lezzetli yemeklere karşı koyabilmek zor olur. Yılbaşı akşamı diyetinizi bozduysanız ve ipin ucu biraz fazla kaçmışsa ertesi gün tekrar eski beslenme düzeninize dönmeniz gerektiğini unutmayın. Bol yeşillik içeren lifli gıdaları tüketerek o gün kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Bol lifli gıdalar sindirimi çalıştırır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Vücuttaki şişkinliği atar. Ayrıca tok tutarak daha fazla kalori almanızı engeller.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Vücudunuzda hissettiğiniz şişkinlikten kurtulmanın en basit yollarından biri de yürüyüş yapmak. Yeni yıl sabahında hafif bir kahvaltı sonrasında yürüyüş yapmak kendinizi daha canlı ve zinde hissetmenize yardımcı olur. 45 dakika yapacağınız yürüyüş sayesinde vücudunuzdaki ödemi daha hızlı atabilirsiniz. Ayrıca kaslarınızı çalıştırarak vücudunuzu daha iyi hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bu adımları takip ederek yeni yıl akşamının yorgunluğu daha kısa sürede atabilirsiniz.