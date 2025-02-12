2025 yılının ölümlü kaza bilançosu: 9 kaza 10 can kaybı

2025 yılının ilk iki ayında meydana gelen 9 ölümlü trafik kazasında toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Bu acı tablo, trafik güvenliğinin ve kurallara uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ölümlü kazaların başlıca nedenleri arasında sürat, dikkatsiz sürüş ve alkol gibi etkenler dikkat çekiyor.

Trafikte yaya güvenliği de yine kritik bir konu olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların trafik kurallarına daha sıkı uyması, yayalara öncelik verilmesi ve dikkatli bir sürüş bilincinin oluşturulması, bu kara tabloyu hafifletmenin temel adımları olarak görülüyor.