2025’in ilk 2 ayına göre yolcu sayısı yüzde 22,54 uçak sayısı yüzde 23.48 arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünyaya açılan kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nda geçen yılın ilk 2 ayına göre bu yıl yolcu ve uçak sayılarındaki artışlar devam ediyor.

Kıbrıs adasının alan itibariyle en büyük havalimanı konumundaki Ercan Havalimanı yolculara sunduğu konfor ve hizmet kalitesi ile de ön plana çıkıyor. 7/24 yaşayan bir yapıya sahip Ercan Havalimanı’nda verilen hizmetlerin temelinde, insana, topluma ve doğaya dair “iyi olanı ortaya koymak” yatıyor. Terminal binasında çevre dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürütülen operasyon ve konforlu iç mekan koşullarıyla yolculara ve misafirlere en iyi hizmet verilmeye çalışılıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak- 28 Şubat 2024 ile 1 Ocak - 28 Şubat 2025 dönemindeki ilk 2 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 22.54, uçak sayısında ise yüzde 23.48’lik bir yükseliş oldu.

Ercan Havalimanı’nın pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların yeni piste iniş gerçekleştirmesi yolcu sayılarındaki artışta önemli etkeni oluşturduğu ifade edildi.

Özellikle, Türk Hava Yolları’nın A-350 tipi geniş gövdeli uçağının Ercan Havalimanı’na seferlere başlaması, SunExpress ve diğer hava yollarının da Ercan’a uçuş başlatmasının da yolcu sayısındaki artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

2024’e göre ilk 2 ayda yolcu ve uçak rakamları yükselişte

Buna göre 2024 yılının ilk iki ayında Ercan Havalimanı’nı 676 bin 835 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in ayni döneminde 829 bin 400’e yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk 2 ayında Ercan Havalimanı’nı 4 bin 442 uçak kullanırken, 2025’in ayni döneminde bu rakam 5 bin 485 olarak gerçekleşti.

Yolcu sayılarında artış

Ercan Havalimanı’nı Ocak 2024’te 334 bin 510, 2025 Ocak’ta ise 443 bin 811 yolcu kullandı. 2024 Şubat ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 342 bin 325 iken Şubat 2025’te bu sayı 395 bin 589 olarak gerçekleşti.