2026 Dünya Kupası: Azteca Stadyumu tarihe geçecek

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden Meksika'daki Azteca Stadyumu, tarihte 3 farklı Dünya Kupası maçının oynandığı ilk stadyum olacak.

2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.



3 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.



ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 ev sahibi stadyum olacak. Meksika'daki Azteca Stadyumu ise tarihe geçecek.

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapan Meksika'da Azteca Stadyumu, bu organizasyonlarda kullanılmıştı. 2026'da da ev sahibi stadyumlardan biri olan Azteca, turnuva tarihinde 3 farklı Dünya Kupası'nın oynandığı ilk stadyum olacak.



Mexico City'nin ikonik Azteca Stadyum'da Arjantin efsanesi Diego Maradona, 1986'da İngiltere'ye karşı 'Tanrı'nın Eli' golünü atmıştı.



FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Bu şehirlerdeki ve eyaletlerdeki herkes için, FIFA için, Kanada, ABD ve Meksika için dünyanın en büyük şovuna eşlik edecek herkes için. Futbolu gerçekten küresel hale getirmek için çabalarken, benzeri görülmemiş bir FIFA Dünya Kupası ve oyunun kurallarını değiştirecek bir şeyi sunmak için onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Kupası'nda yeni format nasıl olacak?

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.



Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

2026 Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu



Boston – Gillette Stadyumu



Dallas – AT&T Stadyumu



Guadalajara – Akron Stadyumu



Houston – NRG Stadyumu



Kansas City – Arrowhead Stadyumu



Los Angeles – SoFi Stadyumu



Mexico City – Azteca Stadyumu



Miami – Hard Rock Stadyumu



Monterrey – BBVA Stadyumu



New York/New Jersey – MetLife Stadyumu



Philadelphia – Lincoln Financial Field Stadyumu



San Francisco – Levi’s Stadyumu



Seattle – Lumen Field Stadyumu



Toronto – BMO Field Stadyumu



Vancouver – BC Place Stadyumu

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02/04/2023 15:07