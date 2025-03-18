2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek 98. Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.



Ünlü komedyen bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenmişti.



Kendiyle dalga geçtiği absürd komedi tarzıyla bilinen O’Brien, 28 yıllık kariyerine 2021’de son verdikten sonra "Conan O’Brien Must Go" adlı seyahat programıyla yeniden ekrana dönmüştü. O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.

Academy CEO'su Bill Kramer ve Academy Başkanı Janet Yang, komedyenin Oscar sahnesine geri döneceğini açıklarken O’Brien “Gelecek yıl Oscar'lara ev sahipliği yapmamın tek nedeni, Adrien Brody'nin konuşmasını bitirdiğini duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı.

İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.