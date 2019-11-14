"2028'den geldim" dedi! Bu görüntüyü gösterdi

Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai'nin anlattıkları şaşırttı.

Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyen zaman yolcusu Nikolai çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtiyor.

​

Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını aktarıyor.

Bir süre sonra eline bir kalem ve kağıt alan zaman yolcusu çizim yapmaya başlıyor.

​

Bu sırada yaşadığını iddia ettiği deneyimi anlatmaya devam eden Nikolai, Kara Ayı adında çok gizli bir operasyona katıldığını ve bu operasyonun galaksilerarası bir görev olduğunu ifade ediyor.​

​

Sovyetler Birliği döneminde Dünya ve Mars arasındaki tanımlanamayan nesneleri araştırma görevinin bir parçası olduğunu belirten zaman yolcusu görevlendirmelerin 1981 yılında başladığı bilgisini veriyor.

Zaman yolcusunun anlatımına göre Sovyetler Birliği zamanında seçilen 6 kişi 2 yıl süren bir yolculukla Mars'a gitti.​

Mars seyahatleri sırasında bu kişilere Kızıl Gezegen'de yaşam olduğu bilgisi verildi.

Mars'a varan ekip Kızıl Gezegen'de yaşamın Dünya'nın aksine gezegenin dış yüzeyinde değil yer altında sürdüğünü gördü.

Mars'ta yaşayan canlı formları bulunduğunu aktaran zaman yolcusu, Marslıların dost canlısı olduğunu, insanlara benzediklerini fakat yüz hatlarının daha farklı göründüğünü anlatıyor.

Zaman yolcusu Mars'ta gördüğünü öne sürdüğü akıllı yaşam formunu, bir çizimle paylaşıyor.

Marslıların Dünya hakkında araştırmalar yaptığını söyleyen zaman yolcusu, Kızıl Gezegen'de yaşayan canlıların Dünyalılar hakkında az bilgiye sahip olduğunu ifade ediyor.

​

Sovyetler Birliği ve Marslılar arasında bir tür barış anlaşması imzalandığını öne süren zaman yolcusu, ABD'nin Mars'a olan ilgisinin artması ile beraber durumun değiştiği bilgisini veriyor.

Zaman yolcusuna göre günümüzde Mars ve Dünya arasındaki ilişkiler son derece gergin.

Zaman yolcusunun iddiasına göre Mars ordusu 2028 yılında Dünya'ya saldırı düzenleyecek ve Mavi Gezegen'de büyük bir tahribat yaşanacak.

Zaman yolcusu Nikolai'ye göre insanlık, Mars ordusu tarafından bozguna uğratılacak.​

Nikolai'nin iddialarını dinleyen çok sayıda sosyal medya kullancısı, zaman yolcusunun anlattıklarını yeterince inandırıcı bulmadı.

​Çoğu kullanıcı Nikolai'nin anlattıklarının hayal ürünü olduğunu söyledi.​

​

14/11/2019 11:12