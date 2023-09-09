2030 Akdeniz Oyunları'nın ev sahibi Kosova

Kosova’nın başkenti Priştine, 2030 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak.

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09/09/2023

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2030 Akdeniz Oyunları'nın ev sahibi Kosova

Kosova, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesinin (ICMG), Yunanistan’ın Kandiye şehrinde gerçekleştirdiği genel kurulda 55 kabul, 8 ret ve 3 çekimser oyla oyunlara ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdiği kazanım için, "Priştine 2030 Akdeniz Oyunları, Cumhuriyetimizin en büyük spor etkinliği olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon kapsamında suda yapılacak yarışlar, Kosova’nın doğrudan denize çıkışının olmaması nedeniyle Arnavutluk’un Dıraç kentinde gerçekleştirilecek.

Dört yılda bir düzenlenen ve 25'ten fazla disiplinde yapılan yarışmalara Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden binlerce atlet katılıyor.

Akdeniz Oyunları, 2026 yılında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek.

Kosova, bu büyük spor etkinliğinin düzenlenebilmesi için 250 milyon avronun üzerinde yatırım yapacak.

09/09/2023 14:12
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TAGS: spor, futbol
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