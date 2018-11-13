2030'a kadar 11 milyon çocuk zatürreden ölebilir

Johns Hopkins Üniversitesi ve Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) tarafından yürütülen bir çalışma, 2030'a gelindiğinde zatürrenin 11 milyon çocuğun ölümünden sorumlu olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, tüm verilerin mevcut olduğu en son yıl olan 2016'da zatürre nedeniyle çoğunluğu 2 yaş altı 880 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çocukları Kurtarın Vakfı Başkanı Carolyn Miles, "Her yıl yaklaşık 1 milyon çocuğun, önleme ve tedavi etme araçlarına sahip olduğumuz bir hastalıktan ölüyor olduğuna inanmak çok zor." ifadesini kullandı.

Çalışmada, bu ölümlerden 4 milyondan fazlasının, aşı, tedavi ve beslenme gibi faktörlerin iyileştirilmesiyle önlenebileceğinin altı çizildi.

Çocukları Kurtarın Vakfı, zatürreden kaynaklı ölümlerin en fazla Nijerya, Hindistan, Pakistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülebileceği tahmininde bulundu.

Çalışmada, zatürreden ABD'de çoğunlukla yaşlıların etkilendiğini ancak dünya genelinde bu enfeksiyondan en fazla çocukların zarar gördüğü kaydedildi.

Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan zatürrenin, çocuklarda sıtma, ishal ve kızamıktan daha fazla ölüme yol açtığı bilgisi de paylaşıldı.