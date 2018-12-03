'2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah'ın son paylaşımı şaşırttı.

Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.

Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor.

Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor.

Noah'ın iddialarına göre Ocak 2019'da dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacak.

Şubat 2019'da ABD'nin özellikle batısında aşırı kar yağışları görülecek. Noah'a göre bu bölgelerde görülecek olan yağışlar bugüne kadar görülmüş en ağır kar yağışları olarak tarihe geçecek.

Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedilecek.

Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Noah'ın anlattıklarına inanmasa da bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda zaman yolcusunu dikkate alacakları konusunda hemfikir oldu.