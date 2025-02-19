2040 yılına kadar görülmeyecek: 7 gezegen son kez hizalanıyor!

Nadir görülen bir gök olayı sonucunda şubatın sonunda kısa süreliğine tüm gezegenler aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak.



28 Şubat'ta gün batımından hemen sonra gerçekleşecek olan ve gezegen geçidi olarak adlandırılan bu olay, 2040 yılına kadar son kez gerçekleşiyor.

SON TAM GEZEGEN DİZİLİMİ



Tam gezegen dizilimi Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün aynı hizaya gelmesini sağlayacak, ancak tüm gezegenler çıplak gözle görülemeyecek.





Çoğu en parlak yıldızlardan daha parlak görünse de, Neptün ve Uranüs'ü görebilmek için dürbün veya teleskop kullanmak gerekecek.



Dört veya beş gezegenin bir araya gelmesi nispeten düzenli olarak gerçekleşir, ancak altı veya yedi gezegenin bir araya gelmesi oldukça nadirdir.



Uzmanlar bu gök olayına tanıklık etmek için en iyi zamanın gün batımından hemen sonra, yıldızların gökyüzünde belirmeye başlaması olduğunu belirtti.

"TÜM GEZEGENLER ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK"



Derby Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Christopher Barnes, The Independent'a yaptığı açıklamada, “Şehirlerde ve ışık kirliliği olan bölgelerde yaşayanlar bile gezegenlerin çoğunu görebilecekler, ancak en iyi manzaralar için daha karanlık bir yer bulmanız önerilir. Uranüs ve Neptün hariç neredeyse tüm gezegenler çıplak gözle görülebilecek, onlar için dürbün veya teleskop gerekecek.” dedi.



Beş ya da daha fazla gezegenin bir sonraki hizalanması Ekim 2028'in sonlarında ve ardından Şubat 2034'te gerçekleşecek. Bir başka yedi gezegenli hizalanmaysa 15 yıl daha gerçekleşmeyecek.