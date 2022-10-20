2050 yılında yaşanmaz hale gelecek

ads ads ads ads
20/10/2022

ads
2050 yılında yaşanmaz hale gelecek

Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmının nüfus artışına bağlı hava kirliliği, iç çatışmalar, göç ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 2050'de insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacağı açıklandı.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından Ekolojik Tehdit Raporu yayımlandı.

Rapora göre Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmı insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacak.

Sahra Altı Afrika'da 27 ülkenin ekolojik açıdan tehdit altında olduğu belirtilirken nüfusun da 2050'ye kadar yüzde 95 artacağına işaret edildi.

SU VE GIDA AÇISINDAN EN RİSKLİ BÖLGE

İnsani açıdan "sürdürülebilir" olmaması beklenen Sahra Altı Afrika ülkeleri Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Somali, Güney Sudan ve Uganda olarak sıralandı.

Raporda Sahra Altı Afrika'nın su ve gıda açısından en riskli bölge olacağına dikkat çekildi.

20/10/2022 20:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 2050 yılında yaşanmaz hale gelecek
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.