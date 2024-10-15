2050’ye kadar gençlerin yaklaşık yüzde 40’ı miyop olabilir

Yeni tahminlere göre, dünya genelinde hızla artan miyopluk salgını endişe verici boyutlara ulaşıyor. 2050 yılına kadar 740 milyondan fazla çocuk ve ergenin uzak mesafedeki nesneleri görmekte zorlanabileceği öngörülüyor.

Bu endişe verici projeksiyonlar, 50 ülkeden 2023 yılına kadar toplanan verilerle gerçekleştirilen küresel bir incelemeye dayanıyor.

Önceki tahminlerde 2015’e kadar olan veriler kullanılarak, dünya nüfusunun yarısının 2050’ye kadar miyop olacağı öngörülmüştü.

Çin’deki Sun Yat-Sen Üniversitesi’nden araştırmacıların önderliğinde gerçekleştirilen yeni analiz, 5.4 milyon çocuk ve genç ile yaklaşık 2 milyon miyop vakasını kapsayan 276 çalışmaya dayanıyor.

Asya’da miyop oranı yüzde 70’e ulaşabilir

1990 ile 2023 yılları arasında, 5-19 yaş grubundaki kişilerin küresel miyopluk oranı yüzde 24’ten yüzde 36’ya yükseldi.

Miyopluğun en yüksek olduğu ülke yüzde 86 ile Japonya iken, en düşük oran yüzde 0.84 ile Paraguay’da gözlemlendi.

Çocuklar ve gençler arasındaki miyop oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına kadar dünya genelindeki genç nüfusun yaklaşık yüzde 40’ının miyop olması bekleniyor.

Özellikle Asya’da bu oranın yüzde 70’e yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Pandemi miyopluğu artırdı

Son 30 yılda, özellikle 2020’den sonra, miyopluk oranlarındaki artışın yalnızca birkaç bölgede değil, dünya genelinde gözlendiği belirtildi.

Ayrıca, COVID-19 pandemisi sürecinde çocuklar arasında miyopluk oranlarının kötüleştiğine dair bulgular var.

Hong Kong’da 6-8 yaş arasındaki 709 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, pandeminin ilk yılında miyoplukta hızlı bir artış tespit etti.

Genetik faktörlerin miyoplukta rol oynadığı bilinse de, dünya genelindeki bu ani artışı tamamen açıklayamıyor.

Yapılan bir çalışma, iki miyop ebeveyni olan bir çocuğun yeterince dışarıda vakit geçirmemesi durumunda miyop olma riskinin yüzde 60’a yükseldiğini gösterdi.

Pandemi sırasında çocukların çoğunlukla kapalı alanlarda kalması ve uzaktan eğitimle ekran başında uzun süre geçirmesi, miyopluk riskini artıran etkenlerden biri olarak görülüyor.

Araştırmacılar, özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların görsel gelişim döneminde yüksek düzeyde bir esnekliğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Eğitim süresi ile miyopluk arasında bağlantı

Araştırmacılar, Asya’daki yüksek miyopluk oranlarını eğitim süresiyle ilişkilendiriyor. Singapur ve Hong Kong’da çocuklar, henüz iki ya da üç yaşındayken eğitime başlıyor. Bu erken yaşta başlayan eğitim süreçlerinin çocukluk dönemindeki miyopluk oranlarını etkileyebileceği düşünülüyor.

Bu bulgular, genç nüfustaki miyopluk oranlarını zaman içinde daha iyi anlamak ve gelecekte göz sağlığını korumak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, miyopluğun neden arttığını belirlemenin ve bir sonraki nesilde görme bozukluklarını önlemek için kanıta dayalı çözümler geliştirmenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Çalışma, British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlandı.