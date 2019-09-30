İnsan hakları ihalllerinde bulunanların mal varlıkları dondurulacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 2012 tarihinde kabul edilen Magnitsky yasası Amerikan hükümetinin, dünyada insan hakları ihlalleri veya dünyada yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kişilere, şirketlere ya da kurumlara yaptırım uygulamasını öngörüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, pazar günü Manchester’da partisinin yıllık konferansında yaptığı konuşmada “İşkence dahil insan hakları ihlallerinden sorumlu olan bireylerin mal varlıklarını dondurmayı ve vize yasakları getiren bir Magnitsky yasasını İngiltere’de yürürlüğe koyacağız.” dedi. İngiliz Parlamentosu, 2018 yılında hükümete, insan hakları ihlallerinde bulunan kişilere karşı yaptırım uygulamayı öngören ve “Magnitsky değişikliği” olarak anılan Kara Para Aklama ve Yaptırımlar Kanunu’nu kabul etmişti. Dışişleri Bakanı Raab bahsettiği yasanın mevcut kanunlardan farkına ilişkin detay vermedi.

30/09/2019 09:38