209 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.192 olup, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 167 kişi taburcu edilmiştir.

34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.

74 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 175

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145

Toplam Vaka Sayısı: 34.763

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.442

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4102

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152

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28/12/2021 19:04