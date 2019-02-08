Yetişkin hastalarda ilk DNA mühendisliği tedavisi uygulandı

Bilim insanları ilk defa yetişkin kişilerin DNA'sında değişiklik yaparak hastalığını iyileştirme girişiminde bulundular.

Girişimin ardından henüz çok zaman geçmemesine karşın ilk sonuçlara göre nadir görülen bir hastalık nedeniyle denenen bu yöntem DNA'da düşük seviyede bir değişime neden oldu.

Aynı hastalıktan muzdarip olan iki yetişkin erkekte denenen gen mühendisliği, hastalığı ortadan kaldırmak için yeterli olmayabileceği belirtilse de girişim tıp dünyasında gen tedavisine ilişkin bir kilometre taşı olarak duyuruldu.

Daha güçlü dozlar üzerinde çalışılıyor

Tedavide hastaya değiştirilmiş geninin çok sayıda kopyası enjekte ediliyor ve kişinin vücudunun bu kopyaları yeterli sayıda çoğaltması bekleniyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tedavinin daha güçlü versiyonları üzerinde çalışılıyor. Bu tip yetişkin hastalarda yapılan gen değişikliği sonraki nesilleri etkilemiyor ve sadece genleri üzerinde değişiklik yapan kişilerle sınırlı kalıyor.